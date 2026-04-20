DucoSun 95C : un brise-soleil fixe économique et performant pour les façades passives
Une protection solaire en façade : simple, fiable et accessible
Avec DucoSun 95C, DUCO propose un brise-soleil fixe clipsable, économique et simple à mettre en œuvre, conçu pour répondre aux besoins essentiels de protection solaire. Décliné en lames de section 95 × 21 mm, il offre un équilibre optimal entre performance et maîtrise des coûts.
Fabriqué en aluminium extrudé (alliage 6060 T6), il est disponible en finitions anodisées (certifiées Qualanod) ou thermolaquées (certifiées Qualicoat Seaside type A).
Les FDES des solutions de protection solaire DUCO sont disponibles sur la base INIES, en réponse aux exigences de la RE2020.
Une mise en œuvre facilitée grâce au système breveté DUCO
Le DucoSun 95C intègre le système breveté « glisser-cliquer » développé par DUCO, permettant une fixation rapide et efficace des lames sur la structure porteuse, avec un angle d’inclinaison fixe. Ce procédé assure une pose fiable et sécurisée, tout en optimisant les délais d’installation sur chantier. Les lames offrent par ailleurs une portée moyenne de 2 m.
Une solution bioclimatique modulable au service de toutes les typologies de façade
Le DucoSun 95C se décline en plusieurs configurations de pose, lui permettant de s’adapter aux contraintes et à l’esthétique de chaque projet :
- Pose en projection (casquette), idéale pour la protection des baies et fenêtres sur un étage : système composé de platines murales et de porteurs équipés de clips à 60°, sur lesquels les lames viennent se fixer, assurant une installation rapide et fiable sur tous types de façades. Cette configuration peut être complétée par un bandeau périphérique pour une finition soignée.
- Pose verticale à lames horizontales, particulièrement adaptée aux grandes surfaces vitrées : mise en œuvre simple grâce à des porteurs équipés de clips à 45°, sur lesquels les lames viennent se fixer, garantissant rapidité d’installation et fiabilité du système.
Le système peut être livré prêt à poser afin de faciliter son intégration sur chantier.
Chiffres clés :
- 1 nouvelle lame 95C plus performante, jusqu’à 2,05 m de portée (à 800Pa)
- 2 nouveaux profils porteurs (42/62 – 42/72) pour plus de flexibilité
- 75 % d’aluminium recyclé
« Nous avons développé le brise-soleil DucoSun 95C pour proposer une solution passive économique, capable de s’intégrer aussi bien aux projets neufs qu’aux opérations de rénovation, tout en répondant aux attentes de simplicité d’installation et de performance en matière de confort d’été. » François LAURENT, Responsable des ventes France
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