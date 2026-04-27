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Plafonds acoustiques colorés : design et performance

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Communiqué
Publié le 27 avril 2026
Akutex™ FT évolue : structure poreuse affinée, 16 teintes harmonieuses et compatibilité avec Texona™ pour un rendu plus expressif sans compromis sur l’absorption.
Plafonds acoustiques colorés : design et performance - Batiweb

Quand la couleur devient un outil de confort… et de chantier

Dans un projet, le plafond est souvent la plus grande surface continue : il influence immédiatement la perception d’un volume, la lumière et l’ambiance. La couleur peut structurer les circulations, mettre en avant des zones clés et aider à créer une atmosphère plus lumineuse ou plus enveloppante. 
Pour répondre à ces enjeux, Ecophon renouvelle ses revêtements avec une double promesse : plus d’expression visuelle et une performance acoustique préservée

Akutex™ FT : une surface optimisée, une palette réinventée

La surface Akutex™ FT évolue avec une structure poreuse affinée, pensée pour offrir une profondeur de couleur renforcée tout en laissant le cœur en laine de verre assurer une absorption acoustique optimale
Côté design, la palette est renouvelée autour de 16 couleurs au rendu doux et harmonieux, allant de nuances délicatement “poudrées” à des tons plus profonds, avec en complément des alternatives NCS pour s’accorder à des chartes et intentions architecturales. 

  • Une base colorimétrique cohérente pour piloter l’identité d’un espace. 
  • Une surface conçue pour conjuguer esthétique et performance acoustique. 

Texona™ : prolonger l’intention sur les murs et les écrans

Pour aller plus loin dans la cohérence décorative, la palette Akutex™ FT a été pensée pour s’aligner avec Texona™, une surface lisse et texturée qui renforce le confort acoustique tout en ouvrant des possibilités créatives. 
La gamme Texona™ 2026 propose des teintes expressives (du Winter White au Deep Forest, du Cloudy Pink au Midnight Sky) et vise les intérieurs où expression visuelle et qualité acoustique doivent coexister. 
Texona™ est indiquée pour des solutions murales ou panneaux autoportants absorbants, et est annoncée comme disponible sur plusieurs produits de la famille Ecophon Akusto™ (Wall A, Wall C, Wall C Extra Bass, One, Screen). 

Un duo plafond + murs pensé aussi pour la mise en œuvre

Sur chantier, l’enjeu est simple : obtenir un rendu régulier, limiter les approximations de teinte et garder une lecture claire des finitions. L’intérêt d’une palette coordonnée plafond/murs est de simplifier les arbitrages (nuances, contrastes, zones) et d’anticiper plus facilement les raccords visuels dans l’espace. 
La présence d’options NCS côté Akutex™ FT aide également à s’aligner sur des prescriptions couleur ou des référentiels existants. 

En combinant Akutex™ FT (plafonds) et Texona™ (murs/écrans), les projets peuvent gagner en identité, en lisibilité et en confort acoustique, avec une approche couleur conçue pour rester harmonieuse et facilement déclinable d’un espace à l’autre.

 

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