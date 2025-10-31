Têtes connectées thermocycliques : performance et conformité assurées

Les têtes thermostatiques connectées radio représentent une avancée majeure dans le domaine de la régulation thermique. Intégrées directement sur les radiateurs, elles permettent un pilotage précis et automatisé de la température pièce par pièce sans nécessaire intervention manuelle. Toutefois, toutes les têtes ne se valent pas.

Avec leur mesure de température déportée, les têtes thermocycliques SFx et SFs mesurent la température réelle de chaque pièce et non celle, faussée, directement sur le radiateur. Cela donne une mesure ultra-précise qui est le premier vecteur d’économies.

Grâce à leur protocole de communication natif modbus, elles permettent un échange permanent d’informations sans consommer davantage d’énergie, à l’inverse d’un protocole LORA par exemple qui permet la réception d’un grand nombre d’appareils mais a par conséquent une durée d’émission très longue.

Avec leur installation simple et sans câblage, les vannes connectées SFx et SFs sont faciles à installer même en site occupé pour équiper de vastes parcs de radiateurs tout en garantissant une transmission fiable des données.

Leurs nombreuses fonctionnalités comme la détection de fenêtre ouverte, les programmations et abaissements, l’intégration aux systèmes de GTB/GTC, permettent d’assurer une meilleure efficacité énergétique globale, un confort sur mesure et une réduction des consommations, en adaptant le chauffage aux habitudes et aux besoins réels des occupants.

La mise en œuvre des têtes connectées SFs et SFx assure la conformité réglementaire des décrets BACS et tertiaire en assurant le confort des occupants et des économies tant à l’installation qu’à l’exploitation.

L’algorithme de régulation thermocyclique embarqué optimise la consommation énergétique pour un habitat plus efficient, connecté et durable.

