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Joris Ide lance un nouveau guide complet pour les profils architecturaux de façade

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Communiqué
Publié le 22 avril 2026
Joris Ide publie un guide technique pour concevoir et poser des façades métalliques performantes et esthétiques, dédié aux architectes et prescripteurs.
Joris Ide lance un nouveau guide complet pour les profils architecturaux de façade - Batiweb

Un guide technique pour maîtriser la façade architecturale

Dans un contexte où la façade joue un rôle clé à la fois esthétique, technique et environnemental, ce nouveau guide s’inscrit comme un véritable outil d’aide à la décision.

Il regroupe l’ensemble des informations essentielles pour mener à bien un projet :

  • Présentation des différentes familles de profils architecturaux
  • Distinction entre profils à trames régulières et aléatoires
  • Détails des étapes de mise en œuvre
  • Recommandations de fixation
  • Traitement des points singuliers (huisseries, jonctions…)

L’objectif : simplifier la prescription et sécuriser la mise en œuvre sur chantier, grâce à des explications claires et illustrées. 

Une offre complète pour des façades sur mesure

Avec plus de 50 parements de façade disponibles, Joris Ide propose une large palette de solutions adaptées à tous les projets, du bâtiment tertiaire au logement collectif.

Le guide met notamment en avant :

  • Les profils à trames régulières (Sonora, Brise, Ouragan, Breva, Etésien…)
  • Les profils à trames aléatoires (Vario, JI Magine…)

Cette diversité permet aux architectes de jouer sur les rythmes, les reliefs et les lignes pour créer des façades uniques et contemporaines.

Répondre aux enjeux actuels de l’enveloppe du bâtiment

Aujourd’hui, la façade ne se limite plus à une simple enveloppe. Elle doit conjuguer :

  • Performance thermique et durabilité
  • Liberté architecturale
  • Facilité de mise en œuvre

Dans ce contexte, les solutions métalliques s’imposent comme un matériau de choix pour concevoir des façades modernes et personnalisées, capables de répondre aux exigences des projets actuels.

Un outil au service des prescripteurs et des entreprises

Avec ce nouveau guide, Joris Ide confirme sa volonté d’accompagner les professionnels du bâtiment à chaque étape de leurs projets :

  • Conception architecturale
  • Choix des systèmes
  • Mise en œuvre sur chantier

Accessible en téléchargement, ce document s’inscrit dans une démarche globale de diffusion des bonnes pratiques et d’optimisation des performances de l’enveloppe métallique.

 

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