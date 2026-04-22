Un nouvel espace pro pour simplifier le quotidien des professionnels du bâtiment
Un espace client unique pour centraliser tous les services professionnels
Depuis le lancement de Cat-Draw en 2016, premier outil de conception 3D permettant d’éditer des devis conformes à la réglementation, Cheminées Poujoulat n’a cessé de développer ses solutions digitales : suivi de commandes, carnet numérique (Cat-Check), documentation technique ou commande en ligne.
En 2026, la marque franchit un cap avec un objectif clair : simplifier l’accès aux outils et améliorer l’expérience client.
L’Espace Pro devient ainsi :
- un portail unique pour tous les clients professionnels
- un espace client personnalisé avec compte nominatif
- une interface organisée par besoins métiers : commander, concevoir, chiffrer, documenter, suivre
« Nous proposons un véritable outil métier qui centralise recherche produits, commande, devis et suivi de livraison », explique Nicolas Beyer, Directeur Marketing Clients.
Un outil digital évolutif au service des professionnels du bâtiment
L’Espace Pro Cheminées Poujoulat repose sur une méthodologie agile, avec des mises à jour toutes les 4 semaines.
Objectifs :
- répondre rapidement aux besoins des installateurs, bureaux d’études et distributeurs
- adapter les services aux évolutions du marché
- renforcer la performance opérationnelle des chantiers
L’Espace Pro devient ainsi un levier business stratégique pour les professionnels du chauffage et de l’habitat.
Un catalogue produits en ligne enrichi et performant
Au cœur de la plateforme, la rubrique « Produits et Solutions » propose un catalogue digital complet avec :
- une recherche rapide optimisée
- des filtres avancés par gamme et usage
- des informations de disponibilité et délais d’expédition
- l’export des données produits et listes tarifaires
Un onglet « Nouveautés » permet d’accéder rapidement aux dernières innovations.
Une aide au choix digitale pour les sorties de toit
Produit emblématique de la marque, la sortie de toit Poujoulat (50 ans en 2026) bénéficie désormais d’un outil d’aide à la configuration en ligne.
Grâce à un parcours guidé basé sur 5 critères :
- type de tuile
- pente de toit
- modèle
- gamme de conduit
- diamètre
Les professionnels peuvent configurer facilement leur solution, limiter les erreurs et gagner du temps en phase de chiffrage.
Cette logique est également appliquée à d’autres produits comme les caches pompes à chaleur Outsteel.
Pièces sur mesure : un parcours 100 % digitalisé
La rubrique « Pièces sur mesure », lancée en 2025, propose un process entièrement digitalisé :
- collecte complète des besoins dès la demande
- accompagnement dans la définition du projet
- orientation automatique vers le bon service
- réduction des délais de traitement
Résultat : un service sur mesure plus rapide, fluide et fiable.
Commande en ligne : une expérience multi-entrées adaptée aux usages
L’Espace Pro permet de passer commande selon différentes méthodes :
- saisie par code article
- navigation dans le catalogue
- import depuis une étude 3D (Cat-Draw)
- utilisation du guide tarif PDF interactif
- duplication de commandes existantes
- connexion avec l’ERP OpenFire
Les devis peuvent être transformés en commande en un clic, optimisant le temps de gestion.
Un suivi de commande inspiré du e-commerce BtoC
Cheminées Poujoulat améliore l’expérience utilisateur avec :
- un suivi détaillé des commandes
- un journal d’activité
- des informations précises sur la livraison
Objectif : offrir une expérience fluide comparable aux standards du e-commerce, adaptée aux contraintes du BtoB.
Une plateforme ouverte à tous les acteurs du bâtiment
L’Espace Pro s’adresse à l’ensemble de l’écosystème :
- installateurs
- bureaux d’études
- architectes
- maîtres d’ouvrage
- distributeurs
Il s’inscrit dans une stratégie globale de digitalisation des services dans le secteur du bâtiment et de l’énergie.
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