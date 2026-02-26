ARALTEC : les lambris en aluminium laqué élégants et durables
Publié le 26 février 2026
La sous-face qui se trouve sous le débord de toit a pour rôle d’habiller le dessous de toit, de protéger la charpente et d’empêcher l’entrée d’oiseaux ou insectes.
Le choix de l’aluminium pour l’habillage sous toiture (avancées de toit, dessous de balcon ou de débord de toit) présente de nombreux avantages intéressants, surtout en rénovation ou en construction durable.
- Grande durabilité : L’aluminium ne rouille pas, ne se déforme pas avec le temps et résiste aux agressions climatiques (UV, gel, humidité …)
- Un entretien minimal : Si nécessaire, un simple nettoyage à l’eau suffit ce qui représente un gain de temps sur le long terme
- Résistant face aux nuisibles : imputrescible, l’aluminium est insensible aux insectes, aux rongeurs et à l’humidité
- Esthétique et personnalisable : d’un design contemporain et moderne, les lambris Araltec offrent un large choix de 24 coloris pour une harmonie de votre façade. Il permet une finition plus nette et haut de gamme.
- Facilité de pose : Ce matériau léger est simple à manipuler (l’idéal pour les travaux en hauteur) et se découpe facilement. La pose se fait rapidement grâce aux coulisses Araltec
- L’option ventilée : Araltec propose une sous-face perforée permettant la ventilation des combles évitant ainsi la condensation.
- Recyclable : L’aluminium est 100 % recyclable et a une très longue durée de vie
Pour l’harmonisation complète de votre façade, Araltec réalise également des pliages sur-mesure pour l’habillage des planches de rives ou pignons.
La gamme en aluminium Araltec offre à votre maison une finition parfaite, élégante et durable, pour profiter d’un confort sans entretien pour des années.
