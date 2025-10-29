Dans une enquête portant sur l'utilisation de l'IA dans le BTP, Bluebeam révèle que seules 27 % des entreprises sondées ont déjà adopté cet outil.

Où en est le secteur du BTP de son utilisation de l'intelligence artificielle (IA) ? La question a été abordée par Bluebeam avec la publication de son rapport sur la maturité technologique du secteur de la construction.

L'éditeur de logiciels spécialisé dans les services aux professionnels de l’architecture, de l’ingénierie et de la construction (AEC) a interrogé 1 000 professionnels de la construction en Europe, en Amérique du Nord et en Australie.

Ce rapport conclut à une adoption progressive, mais limitée, de l’IA dans le secteur de la construction. Seules 27 % des entreprises sondées ont intégré l'IA dans l'automatisation de certaines tâches, l'optimisation des décisions ou l'anticipation de problèmes.

Les entreprises ayant investi dans l'IA tirent des « bénéfices mesurables » selon Bluebeam

L'étude révèle aussi que les entreprises qui y ont déjà investi tirent des « bénéfices mesurables », de leur avancée dans le domaine. Environ deux tiers de celles-ci ont économisé au moins 50 000 dollars grâce à l’IA. Près de la moitié gagnant entre 500 et 1 000 heures sur leurs projets avec l'automatisation de certaines tâches.

Selon les conclusions du rapport, d'autres acteurs du BTP devraient ainsi être incités à inclure l'IA dans leurs processus en 2026.

©Bluebeam

« L’IA dans la construction n’en est qu’à ses premiers pas, mais la dynamique est déjà bien réelle », assure Usman Shuja, CEO de Bluebeam. « La question n’est plus de savoir si l’IA est efficace, mais comment l’intégrer de manière pertinente. »

Les difficultés d'une formation adaptée

Mais, pour un cinquième des entreprises, les compétences numériques seraient insuffisantes pour intégrer l'IA dans leur fonctionnement. Et malgré ce constat, seulement un dixième des acteurs du BTP consacreraient au moins 10 % de leur budget technologique à la formation. Face à ce manque de formation, Bluebeam souligne que la facilité d’utilisation des outils technologiques devient « aussi importante que la performance ».

Pourtant, pour plus de la moitié des sondés, l'IA permet de répondre au manque de main-d'œuvre qualifiée. Selon 44 % d'entre eux, l'IA pourrait même relancer l'attractivité du secteur du BTP, devenant un argument de fidélisation de jeunes talents.

En dépit d'un retard au niveau de la maturité numérique accusé par la France, le rapport note « un engagement supérieur à la moyenne envers l’IA, notamment dans les phases de construction et d’exploitation. Les entreprises françaises consacrent une part plus importante de leur budget informatique à l’IA (jusqu’à 25 %) et sont plus nombreuses à constater que ces technologies renforcent les compétences métiers du secteur. »