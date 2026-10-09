EDILIANS : un accompagnement au top pour des couvertures de haut vol !

La proximité et la réactivité d’une équipe d’experts dédiés

Besoin d’une étude de votre projet de couverture ? Problème technique sur un chantier ? Urgence logistique ? Nos experts vous accompagnent à toutes les étapes de vos chantiers, pour faciliter vos projets. Couvreurs, architectes, négociants ou installateurs photovoltaïques, vous trouverez chez EDILIANS des interlocuteurs à la hauteur de vos projets de toiture ! Grâce à notre bureau d’études pour la conception des projets, à notre hotline en cas de besoin sur les chantiers et à notre service après-vente, nous intervenons rapidement pour des conseils sur mesure.

Le saviez-vous ? Vous pouvez vous former à l’académie EDILIANS, certifiée QUALIOPI ! Bonnes pratiques pour la pose de d’écran, ventilation et tuiles, solutions photovoltaïques, rénovation énergétique ou produits en terre cuite : découvrez notre offre de formations.

Des projets simplifiés grâce à des outils d’aide au chantier

Être à vos côtés pour faciliter vos chantiers, c’est aussi vous proposer des outils adaptés. Pour vous aider dans la gestion de vos projets, EDILIANS a conçu une large gamme d’outils et applications :

Un service échantillons pour choisir parmi les 70 modèles de tuile, 220 coloris et 700 accessoires EDILIANS

Le Depann’Tech pour ne plus jamais être à court de matériaux grâce à des livraisons très rapides

Un outil d’études quantitatives pour quantifier tous les produits nécessaires à vos projets en quelques clics

Le simulateur My Solar Project pour concevoir rapidement vos projets photovoltaïques, du calepinage à l’étude technique complète

Le Charg’express pour optimiser le temps de chargement sur nos sites

Un outil pour déterminer la section de liteaux conformément au DTU de la tuile

Un outil CCTP et des fichiers textures pour les architectes

Et des supports techniques faciles à prendre en main ! Fiches techniques, guides de pose, avis techniques, catalogues, DTU, documentations spécifiques, chromolux : tous nos supports sont accessibles en ligne !

Des services sur mesure pour vos projets de toiture

Parce que chaque chantier est unique, EDILIANS a conçu une belle gamme de services exclusifs pour répondre à des besoins particuliers. Notre promesse ? Vous accompagner dans vos projets les plus atypiques ou complexes et vous aider à faire face aux situations d’urgence. Plusieurs services sont disponibles sur demande :

Le pliage sur mesure des profilés, en partenariat avec le spécialiste AXOPLI

SOS toiture, pour prioriser les chantiers en apportant une réponse très rapide suite à un sinistre

L’accompagnement 1er chantier pour vous aider à concevoir le premier projet photovoltaïque

L’atelier EDI-experts, un accompagnement technique global très poussé de nos équipes pour les projets atypiques ou techniquement exigeants

Vous avez une demande particulière ? Contactez nos équipes.

Pour en savoir plus exit_to_app