EDILIANS : un accompagnement au top pour des couvertures de haut vol !
La proximité et la réactivité d’une équipe d’experts dédiés
Besoin d’une étude de votre projet de couverture ? Problème technique sur un chantier ? Urgence logistique ? Nos experts vous accompagnent à toutes les étapes de vos chantiers, pour faciliter vos projets. Couvreurs, architectes, négociants ou installateurs photovoltaïques, vous trouverez chez EDILIANS des interlocuteurs à la hauteur de vos projets de toiture ! Grâce à notre bureau d’études pour la conception des projets, à notre hotline en cas de besoin sur les chantiers et à notre service après-vente, nous intervenons rapidement pour des conseils sur mesure.
Le saviez-vous ? Vous pouvez vous former à l’académie EDILIANS, certifiée QUALIOPI ! Bonnes pratiques pour la pose de d’écran, ventilation et tuiles, solutions photovoltaïques, rénovation énergétique ou produits en terre cuite : découvrez notre offre de formations.
Des projets simplifiés grâce à des outils d’aide au chantier
Être à vos côtés pour faciliter vos chantiers, c’est aussi vous proposer des outils adaptés. Pour vous aider dans la gestion de vos projets, EDILIANS a conçu une large gamme d’outils et applications :
- Un service échantillons pour choisir parmi les 70 modèles de tuile, 220 coloris et 700 accessoires EDILIANS
- Le Depann’Tech pour ne plus jamais être à court de matériaux grâce à des livraisons très rapides
- Un outil d’études quantitatives pour quantifier tous les produits nécessaires à vos projets en quelques clics
- Le simulateur My Solar Project pour concevoir rapidement vos projets photovoltaïques, du calepinage à l’étude technique complète
- Le Charg’express pour optimiser le temps de chargement sur nos sites
- Un outil pour déterminer la section de liteaux conformément au DTU de la tuile
- Un outil CCTP et des fichiers textures pour les architectes
Et des supports techniques faciles à prendre en main ! Fiches techniques, guides de pose, avis techniques, catalogues, DTU, documentations spécifiques, chromolux : tous nos supports sont accessibles en ligne !
Des services sur mesure pour vos projets de toiture
Parce que chaque chantier est unique, EDILIANS a conçu une belle gamme de services exclusifs pour répondre à des besoins particuliers. Notre promesse ? Vous accompagner dans vos projets les plus atypiques ou complexes et vous aider à faire face aux situations d’urgence. Plusieurs services sont disponibles sur demande :
- Le pliage sur mesure des profilés, en partenariat avec le spécialiste AXOPLI
- SOS toiture, pour prioriser les chantiers en apportant une réponse très rapide suite à un sinistre
- L’accompagnement 1er chantier pour vous aider à concevoir le premier projet photovoltaïque
- L’atelier EDI-experts, un accompagnement technique global très poussé de nos équipes pour les projets atypiques ou techniquement exigeants
Vous avez une demande particulière ? Contactez nos équipes.
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