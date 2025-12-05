Eurobois 2026 : l’événement bois à vivre !

Eurobois 2026 revient à Eurexpo Lyon du 3 au 6 février pour rassembler tous les acteurs de la filière bois.

Pendant 4 jours, vivez une expérience unique :

Démonstrations en direct sur les dernières machines et technologies

Conférences et tables rondes pour anticiper les tendances sur la Wood Arena

Animations exclusives : Laboratoire de l’agencement, Matériauthèque, Just Wood It, Atelier MOB

Compétitions : Etape préparatoire des WorlSkills des Compagnons du Devoir, Eurobois Awards

Espace Campus dédié à la formation et à l’emploi

©Alexandre Moulard

Ne manquez pas l’événement qui façonne l’avenir du bois en France.

Demandez votre badge gratuit dès aujourd’hui et planifiez vos temps forts.

Pour en savoir plus exit_to_app