Eurobois 2026 : l’événement bois à vivre !

Publié le 05 décembre 2025

Le salon incontournable du bois et de l’agencement : animations, démonstrations et solutions pour booster vos projets.
©Alexandre Moulard
©Alexandre Moulard

Eurobois 2026 revient à Eurexpo Lyon du 3 au 6 février pour rassembler tous les acteurs de la filière bois.

Pendant 4 jours, vivez une expérience unique :

  • Démonstrations en direct sur les dernières machines et technologies
  • Conférences et tables rondes pour anticiper les tendances sur la Wood Arena
  • Animations exclusives : Laboratoire de l’agencement, Matériauthèque, Just Wood It, Atelier MOB
  • Compétitions : Etape préparatoire des WorlSkills des Compagnons du Devoir, Eurobois Awards
  • Espace Campus dédié à la formation et à l’emploi
©Alexandre Moulard

Ne manquez pas l’événement qui façonne l’avenir du bois en France.

Demandez votre badge gratuit dès aujourd’hui et planifiez vos temps forts.

 

Pour en savoir plus

EUROBOIS

Eurobois est le salon de référence en France pour les professionnels de la filière...

Parc des Exposition Eurexpo
69680 Chassieu
France

Plus d'informations


