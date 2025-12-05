Eurobois 2026 : l’événement bois à vivre !
Publié le 05 décembre 2025
Eurobois 2026 revient à Eurexpo Lyon du 3 au 6 février pour rassembler tous les acteurs de la filière bois.
Pendant 4 jours, vivez une expérience unique :
- Démonstrations en direct sur les dernières machines et technologies
- Conférences et tables rondes pour anticiper les tendances sur la Wood Arena
- Animations exclusives : Laboratoire de l’agencement, Matériauthèque, Just Wood It, Atelier MOB
- Compétitions : Etape préparatoire des WorlSkills des Compagnons du Devoir, Eurobois Awards
- Espace Campus dédié à la formation et à l’emploi
Ne manquez pas l’événement qui façonne l’avenir du bois en France.
Demandez votre badge gratuit dès aujourd’hui et planifiez vos temps forts.
