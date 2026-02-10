EDILIANS renforce son offre solaire avec l’EASY ROOF ADVANCE

EDILIANS développe son écosystème solaire en intégrant de nouvelles solutions techniques et des partenariats stratégiques.

Face à l’accélération de la transition énergétique, EDILIANS poursuit son engagement pour des toitures durables et performantes. Le spécialiste de l’enveloppe du bâtiment élargit aujourd’hui son écosystème solaire avec de nouvelles solutions techniques, des outils digitaux conçus pour simplifier les projets photovoltaïques, et un partenariat stratégique pour élargir sa gamme.

EASY ROOF ADVANCE : la nouvelle génération d’intégration solaire

Conçu pour répondre aux exigences des installateurs comme des particuliers, EASY ROOF ADVANCE est un système d’intégration photovoltaïque pensé pour offrir performance, rapidité de mise en œuvre et durabilité.

Ses atouts majeurs :

Compatibilité universelle avec la plupart des panneaux du marché

avec la plupart des panneaux du marché Étanchéité renforcée grâce à une conception éprouvée

grâce à une conception éprouvée Ventilation optimisée , garantissant un rendement accru

, garantissant un rendement accru Montage simplifié , réduisant le temps d’installation

, réduisant le temps d’installation Un design harmonieux, parfaitement intégré à l’esthétique des toitures

Cette nouvelle génération d’intégration s’inscrit dans la continuité du savoir faire EDILIANS, qui accompagne les acteurs du bâtiment avec des solutions fiables et pérennes.

My Solar Project : une plateforme digitale pour simplifier les projets

Pour guider les professionnels comme les particuliers, EDILIANS enrichit son accompagnement avec My Solar Project, un outil digital intuitif permettant de :

simuler un projet solaire,

visualiser le potentiel d’une installation,

obtenir un pré dimensionnement,

être mis en relation avec un installateur qualifié du réseau EDILIANS.

Cette plateforme facilite chaque étape : prise de décision, conception et exécution des chantiers.

Onduleurs hybrides, onduleurs solaires et batteries : une chaîne énergétique complète

Grâce à son partenariat avec Solplanet, EDILIANS propose désormais une gamme complète de solutions de conversion et de stockage adaptées aux installations solaires en toiture.

Cette collaboration permet d’intégrer :

des onduleurs solaires fiables et connectés ,

, des onduleurs hybrides capables de piloter production et stockage,

capables de piloter production et stockage, des batteries de stockage pour optimiser l’autoconsommation et assurer une continuité d’alimentation.

Les équipements Solplanet se distinguent par leur simplicité d’installation avec des outils standards, leur compacité et leur adaptabilité aux projets résidentiels, commerciaux et industriels.

Le partenariat apporte également plus de cohérence et de performance aux installations, notamment grâce à des systèmes robustes et à une supervision facilitée.

Un nouveau site solaire pour accompagner les professionnels

EDILIANS dévoile également un site web 100 % dédié au solaire, solaire.edilians.com, pensé comme une plateforme de référence pour :

découvrir l’ensemble de l’offre produits ,

, accéder à la documentation technique ,

, consulter des guides pratiques ,

, contacter un expert ou un installateur partenaire.

Ce nouveau portail permet aux professionnels de gagner du temps, d’accéder rapidement aux informations essentielles et de sécuriser leurs projets.

Une expertise solaire consolidée depuis plus de 20 ans

Expert des solutions solaires intégrées sur toiture, EDILIANS s’appuie sur :

un réseau national d’installateurs photovoltaïques certifiés,

photovoltaïques certifiés, un service support dédié,

dédié, une R&D intégrée,

intégrée, des solutions éprouvées sur des milliers de chantiers,

sur des milliers de chantiers, un accompagnement complet, du dimensionnement à la mise en service.

Avec une vision profondément orientée vers la performance énergétique et la longévité des ouvrages, EDILIANS affirme une nouvelle fois sa position de référent sur le marché français.

Retrouvez EDILIANS au salon NORDBAT

Venez découvrir EASY ROOF ADVANCE et l’ensemble des solutions EDILIANS lors du salon NORDBAT, du 11 au 13 février à Lille Grand Palais, stand O50.

Et pour aller plus loin : assistez à une démonstration en direct !

EDILIANS vous donne rendez-vous le mardi 3 mars à 18h pour un webinaire exclusif autour d’EASY ROOF ADVANCE et de l’outil My Solar Project. Au programme : démonstration live, conseils pratiques pour optimiser vos chantiers, et un temps d’échange pour poser toutes vos questions à nos experts.

Le lien d’accès sera publié très prochainement : vous pouvez suivre la page LinkedIn EDILIANS pour être avertis dès l’ouverture des inscriptions.

Pour en savoir plus exit_to_app