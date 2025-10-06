ConnexionS'abonner
Façades EDILIANS : performance thermique et esthétique durable

Communiqué
Publié le 06 octobre 2025
Les solutions façade EDILIANS allient isolation performante, design contemporain et durabilité pour valoriser vos projets, en neuf comme en rénovation
Des solutions façade performantes et esthétiques

EDILIANS propose une gamme complète de solutions pour habiller les façades avec élégance et efficacité. Que ce soit pour des projets en neuf ou en rénovation, nos produits sont conçus pour répondre aux contraintes techniques et esthétiques des projets les plus exigeants.

Bardage en tuile terre cuite : une solution durable et esthétique

Le bardage en tuile terre cuite EDILIANS combine esthétique naturelle et performance technique.

Il offre :

  • Une résistance élevée aux intempéries et aux variations climatiques
  • Une pose simple et rapide, compatible avec différents types de chantiers
  • Une amélioration notable de la performance thermique du bâtiment

Isolation thermique par l'extérieur (ITE) : une priorité pour la performance énergétique

Pour maximiser l’efficacité énergétique, EDILIANS propose des solutions compatibles avec la technique du sarking, qui consiste à poser une isolation continue sur la structure du bâtiment avant la finition de façade.

Cette méthode :

  • Supprime les ponts thermiques
  • Optimise l’isolation tout en conservant le volume intérieur
  • S’adapte aussi bien au neuf qu’à la rénovation

Grâce aux accessoires et profilés EDILIANS, la mise en œuvre du sarking devient plus simple et fiable, garantissant une façade parfaitement étanche et durable.

Accessoires de façade : des finitions soignées pour un résultat optimal

Pour compléter vos réalisations, EDILIANS propose des profilés pour bardage et enduit, couvertines, bavettes et habillages de baie. Ces accessoires assurent des finitions soignées, améliorent l’étanchéité et contribuent à la longévité des façades.

 

