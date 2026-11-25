Les gouttières, pour évacuer les eaux de pluie avec style !

Élément clé pour assurer l’évacuation des eaux de pluie, une gouttière performante prévient les risques d’infiltrations, de moisissures en façade et de dégradation de la charpente. Mais la gouttière participe également à la valorisation de la toiture, et même de la maison ! Grâce à la gamme variée d’EDILIANS, vous pouvez proposer LE modèle qui s’intègrera parfaitement au bâti. Outre les différentes formes de gouttières - 1/2 ronde, moulurée, havraise, anglaise, nantaise, lyonnaise et carrée -, EDILIANS décline également son offre dans de nombreux matériaux : zinc naturel ou prépatiné, cuivre pour un style intemporel, acier galvanisé ou encore aluminium laqué pour apporter une touche de modernité ! Disponibles en beige rosé, bleu ardoise ou miel, ces gouttières deviennent de véritables éléments de style pour la maison !

Les accessoires, indispensables pour une bonne évacuation

En matière d’évacuation, les accessoires de toitures sont essentiels pour assurer l’étanchéité de la toiture. Chez EDILIANS, nous vous conseillons dans le choix de ces accessoires :

Les crapaudines pour protéger la descente des débris qui pourraient la boucher

Les larmiers, pour reconduire vers la gouttière les eaux recueillies par l'écran de sous-toiture et stabiliser celui-ci en partie basse

Les naissances, pour assurer l’hermétisme de la jonction entre la partie horizontale et verticale de la gouttière

Mais aussi les crochets, coudes, jonctions, raccords adaptés à la couverture

Point norme : la pose du larmier est obligatoire selon le DTU 40.29.

Les descentes, pour diriger les eaux…vers un récupérateur !

Partie verticale de l’évacuation, la descente conduit les eaux pluviales vers le sol ou le réseau d’assainissement, pour éviter les infiltrations et les stagnations. Chez EDILIANS, plusieurs gammes répondent à différents besoins :

Les modèles en terre cuite, choisis pour leur caractère authentique adapté aux toitures anciennes ou de caractère

Les descentes en métal : en acier galvanisé, zinc ou aluminium, robustes et adaptées aux contraintes extérieures

Les descentes en PVC, solutions économiques pour les petits budgets

Votre client veut économiser ses consommations d’eau ? Vous pouvez équiper sa descente en récupérateur d’eau EDILIANS, à raccorder à une cuve !

Les couvertines : protéger les murs et les moderniser

Vous voulez proposer une solution pour protéger la partie supérieure d’un mur ou d’un acrotère de la pluie ? La gamme de couvertines en aluminium EDILIANS est à la fois performante et esthétique. Grâce à des profilés résistants aux chocs, à la chaleur, aux UV et aux intempéries, ces couvertines protègent à la fois le support maçonné mais aussi - grâce à son déport et sa goutte d’eau - tout l’enduit de la façade couverte. EDILIANS propose notamment une solution standard en aluminium pour les murs de 200 ou 230 mm avec enduit, avec angles à 90°, éclisses supérieures pour les raccordements et embouts fermés pour les extrémités.

Le service en + : pour vos pièces sur mesure, EDILIANS propose un service de pliage à façon.

Les écrans de sous-toiture, pour faire écran aux infiltrations

Dans le cadre de la rénovation ou de la construction de toiture, les écrans de sous-toiture représentent un élément primordial pour protéger la couverture des précipitations. Membrane disposée sous le matériau de couverture, l’écran de sous-toiture prévient les risques d’infiltrations d’eau, de poussières, tout en améliorant l’étanchéité à l’air. Et comme il préserve l’isolant des risques de dégradation, il permet de maintenir durablement les performances thermiques de la maison.

Le saviez-vous ? Les écrans de sous-toiture HPV, hautement perméables à la vapeur d'eau, contribuent à la bonne gestion de l'humidité sous toiture et peuvent être posés directement au contact de l'isolant selon les configurations prévues.

Pour en savoir plus exit_to_app