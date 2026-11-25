Woodlite : la dalle préfabriquée biosourcée pour des constructions durables
Face aux exigences croissantes de la RE2020, la réduction de l'empreinte carbone des matériaux de construction constitue un enjeu majeur pour les acteurs du bâtiment. Les solutions constructives doivent désormais conjuguer performances environnementales, exigences techniques et efficacité de mise en œuvre.
Dans ce contexte, Rector innove avec Woodlite, une dalle préfabriquée biosourcée qui associe béton bas carbone et béton de bois. Destinée aux logements collectifs et aux bâtiments tertiaires, cette solution permet d'intégrer des matériaux biosourcés dans les planchers, tout en conservant les avantages de la préfabrication.
Woodlite : l'alliance du béton et du bois au service de la construction bas carbone
Développée par les équipes Rector, Woodlite repose sur l'association d'une prédalle en béton armé bas carbone et de pains en béton de bois biosourcé, intégrés directement en usine.
Cette conception permet d'introduire une matière biogénique dans la structure du plancher, tout en préservant les performances mécaniques et les principes constructifs d'une prédalle traditionnelle.
Avec 5,53 kg de carbone biogénique par m² et un poids carbone de 8,2 kg éq. CO₂/m² en ACV dynamique, module D inclus, Woodlite constitue une réponse concrète aux enjeux de décarbonation du secteur.
La solution dispose également d'une FDES publiée sur la base INIES, permettant aux prescripteurs d'intégrer ses données environnementales dans les analyses de cycle de vie des bâtiments.
Une mise en œuvre simplifiée, sans changer les habitudes constructives
Réduire l'impact environnemental des planchers ne doit pas se faire au détriment de la simplicité d'exécution sur chantier. C'est pourquoi Woodlite a été conçue pour conserver les principes de mise en œuvre d'une prédalle classique : calepinage, levage, pose et traitement des joints restent similaires, tout comme les cadences de bétonnage.
La solution permet également l'intégration des réseaux électriques et hydrauliques dans la dalle de compression, sans modifier les habitudes constructives des différents corps d'état.
Autre avantage : la qualité de sa sous-face, lisse et régulière, permet de s'affranchir d'un faux plafond lorsque le projet le prévoit.
Des performances techniques adaptées aux logements collectifs et au tertiaire
Au-delà de ses caractéristiques environnementales, Woodlite répond aux exigences techniques des bâtiments neufs.
La dalle préfabriquée est notamment :
- Compatible avec la Thermoprédalle BA 0,2, permettant l'intégration de rupteurs thermiques directement en usine.
- Adaptée à toutes les zones sismiques de France métropolitaine.
- Classée REI 120 pour sa résistance au feu.
- Compatible avec différents niveaux de planchers, du vide sanitaire à la toiture-terrasse.
Ces caractéristiques permettent d'envisager son utilisation dans de nombreuses configurations de bâtiments, tout en associant performances structurelles, thermiques et environnementales.
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