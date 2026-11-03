+ ECO DYN 3 : l’E.C.S. thermodynamique collective avec PAC au R290

Il est composé de :

→ Une pompe à chaleur haute température Air extérieur / eau, monobloc au R290, classée A+++.

2 puissances disponibles de 13 et 17 kW. Mise en cascade possible pour une puissance totale jusqu’à 102 kW

Température d’eau jusqu’à 75° pour une température extérieure de - 25°C à + 40°C

Installation extérieure

Bas niveau sonore

→ Un ballon JANGO en acier Thermo-laqué de 300 à 2000 litres

Serpentin à grande surface d’échange pour un transfert optimal des calories de la PAC

Isolation classée au feu M1 ou M0

→ Une armoire de commande et de puissance qui intègre le régulateur Pack Control 4.

Alimentation de la PAC et intégration de son régulateur

Pilotage et surveillance de tout le système ECS

Raccordement à une GTC en Bacnet IP ou Modbus RTU

Pour en savoir plus exit_to_app