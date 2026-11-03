+ ECO DYN 3 : l’E.C.S. thermodynamique collective avec PAC au R290
Il est composé de :
→ Une pompe à chaleur haute température Air extérieur / eau, monobloc au R290, classée A+++.
- 2 puissances disponibles de 13 et 17 kW. Mise en cascade possible pour une puissance totale jusqu’à 102 kW
- Température d’eau jusqu’à 75° pour une température extérieure de - 25°C à + 40°C
- Installation extérieure
- Bas niveau sonore
→ Un ballon JANGO en acier Thermo-laqué de 300 à 2000 litres
- Serpentin à grande surface d’échange pour un transfert optimal des calories de la PAC
- Isolation classée au feu M1 ou M0
→ Une armoire de commande et de puissance qui intègre le régulateur Pack Control 4.
- Alimentation de la PAC et intégration de son régulateur
- Pilotage et surveillance de tout le système ECS
- Raccordement à une GTC en Bacnet IP ou Modbus RTU
Les tags associés
Les ventes de PAC ont progressé de 13 % en Europe en 2025 selon l’EHPA
Selon des données de l’EHPA relayées par Panasonic, les ventes de pompes à chaleur ont progressé de 13 % en Europe en 2025, portant le parc installé à 29,3 millions d'unités.
Quel est l'avenir du R410A face au RS53 (R470A) ?
Quotas F-Gas en baisse, prix du R410A en hausse : le rétrofit au RS53 (R470A) prolonge vos installations à moindre coût et impact carbone.
Climate 6000i P : la première PAC air/air Bosch au fluide naturel R290
Faites le choix du fluide de demain, dès aujourd’hui. Ce système combine haute performance énergétique A+++ et technologie de pointe.
Viessmann veut convaincre avec sa « New Era » de PAC
Après 36 étapes en France, Viessmann présente sa stratégie « New Era » autour des pompes à chaleur et de l'électrification des bâtiments.