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+ ECO DYN 3 : l’E.C.S. thermodynamique collective avec PAC au R290

Communiqué
Publié le 03 novembre 2026
Dédié au neuf et à la rénovation, le + ECO DYN 3 est simplifié et optimisé.
+ ECO DYN 3 : l’E.C.S. thermodynamique collective avec PAC au R290 - Batiweb

Il est composé de :

→ Une pompe à chaleur haute température Air extérieur / eau, monobloc au R290, classée A+++. 

  • 2 puissances disponibles de 13 et 17 kW. Mise en cascade possible pour une puissance totale jusqu’à 102 kW
  • Température d’eau jusqu’à 75° pour une température extérieure de - 25°C à + 40°C
  • Installation extérieure
  • Bas niveau sonore 

→ Un ballon JANGO en acier Thermo-laqué de 300 à 2000 litres

  • Serpentin à grande surface d’échange pour un transfert optimal des calories de la PAC
  • Isolation classée au feu M1 ou M0

→ Une armoire de commande et de puissance qui intègre le régulateur Pack Control 4.

  • Alimentation de la PAC et intégration de son régulateur
  • Pilotage et surveillance de tout le système ECS
  • Raccordement à une GTC en Bacnet IP ou Modbus RTU

 

Pour en savoir plus exit_to_app

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