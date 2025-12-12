PROFILS SYSTÈMES dévoile Shar-Pei 2.5 : portail et clôture aluminium personnalisables

Un portail aluminium Shar-Pei® 2.5 au design épuré et personnalisable

Pensé dans un esprit minimaliste, le portail Shar-Pei® 2.5 se distingue par l’absence de traverse haute et basse. Les lames horizontales pleines ou ajourées de 25 mm assurent la rigidité du tablier tout en offrant un rendu moderne et élancé.

→ Caractéristiques clés

Fabrication française

Dimensions jusqu’à 5 500 mm de largeur et 2 000 mm de hauteur

Version avec portillon disponible (jusqu’à 2 750 mm de largeur et 2 462 mm de hauteur)

Disponible en pré-usiné, en version battant

Une palette de couleurs exclusive : Eclats Bruts®, Terre de Matières®, Terra Cigala®

Le portail Shar-Pei® 2.5 est proposé dans l’intégralité des gammes de couleurs exclusives Profils Systèmes, dont :

Eclats Bruts ® : nouveau laquage haute durabilité inspiré des métaux originels (lancé en avril 2025)

: nouveau inspiré des métaux originels (lancé en avril 2025) Terre de Matières ® : teintes boisées, minérales ou métalliques

: teintes boisées, minérales ou métalliques Terra Cigala® : incontournable gamme à effets sablés, avec garantie 25 ans de tenue de teinte

Motorisation et sécurité : un portail aluminium pensé pour durer

Le portail Shar-Pei® 2.5 peut accueillir tous les automatismes du marché (jusqu’à 150 mm de haut), y compris une version renforcée pour motorisation intégrée sans traverse visible.

Pour plus de sécurité, Profils Systèmes intègre désormais des joints anti-pince-doigts.

Une conception simple et robuste pour les professionnels

La série Shar-Pei® 2.5 a été pensée pour faciliter la fabrication et le montage :

Assemblage par emboîtement des profils (profondeur 65 mm)

(profondeur 65 mm) Vissage par vis inox T.H. de 6,3 mm sur contreplaque aluminium

sur contreplaque aluminium Fixations totalement invisibles

Serrures encastrées dans les profilés pour plus d’élégance

Une clôture aluminium harmonisée : trois nouvelles lames au choix

Pour assurer une parfaite cohérence entre portail, portillon et aménagements extérieurs, Profils Systèmes décline Shar-Pei® 2.5 en clôture aluminium, disponible avec trois types de lames :

25 mm

50 mm

100 mm

En version horizontale ou verticale, la clôture s’adapte à toutes les configurations d’extérieur.

Un large choix de personnalisations

La gamme Shar-Pei® 2.5 offre de nombreuses options pour s’intégrer parfaitement au style de l’habitat :

4 dimensions de piliers : 105, 150, 180 ou 200 mm

: 105, 150, 180 ou 200 mm Possibilité de remplissage jusqu’à 10 lames

Interlame liseret 20 mm , personnalisable à la couleur souhaitée

, personnalisable à la couleur souhaitée Motifs aspect inox

Poignées Canberra ® sans embases ou Mandurah ® personnalisables

sans embases ou personnalisables Décors variés : feuille d’érable, carré double, rectangle, hublot, ovale carré, trapèze…

