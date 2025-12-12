Podcast
ConnexionS'abonner
Fermer

PROFILS SYSTÈMES dévoile Shar-Pei 2.5 : portail et clôture aluminium personnalisables

Partager le communiqué
Communiqué

Publié le 12 décembre 2025

Profils Systèmes lance Shar-Pei 2.5 : portails et clôtures aluminium au design Factory Spirit, modernes et épurés pour sublimer tous les habitats.
PROFILS SYSTÈMES dévoile Shar-Pei 2.5 : portail et clôture aluminium personnalisables - Batiweb

Un portail aluminium Shar-Pei® 2.5 au design épuré et personnalisable

Pensé dans un esprit minimaliste, le portail Shar-Pei® 2.5 se distingue par l’absence de traverse haute et basse. Les lames horizontales pleines ou ajourées de 25 mm assurent la rigidité du tablier tout en offrant un rendu moderne et élancé.

→ Caractéristiques clés 

  • Fabrication française
  • Dimensions jusqu’à 5 500 mm de largeur et 2 000 mm de hauteur
  • Version avec portillon disponible (jusqu’à 2 750 mm de largeur et 2 462 mm de hauteur)
  • Disponible en pré-usiné, en version battant

Une palette de couleurs exclusive : Eclats Bruts®, Terre de Matières®, Terra Cigala®

Le portail Shar-Pei® 2.5 est proposé dans l’intégralité des gammes de couleurs exclusives Profils Systèmes, dont :

  • Eclats Bruts® : nouveau laquage haute durabilité inspiré des métaux originels (lancé en avril 2025)
  • Terre de Matières® : teintes boisées, minérales ou métalliques
  • Terra Cigala® : incontournable gamme à effets sablés, avec garantie 25 ans de tenue de teinte

Motorisation et sécurité : un portail aluminium pensé pour durer

Le portail Shar-Pei® 2.5 peut accueillir tous les automatismes du marché (jusqu’à 150 mm de haut), y compris une version renforcée pour motorisation intégrée sans traverse visible.

Pour plus de sécurité, Profils Systèmes intègre désormais des joints anti-pince-doigts.

Une conception simple et robuste pour les professionnels

La série Shar-Pei® 2.5 a été pensée pour faciliter la fabrication et le montage :

  • Assemblage par emboîtement des profils (profondeur 65 mm)
  • Vissage par vis inox T.H. de 6,3 mm sur contreplaque aluminium
  • Fixations totalement invisibles
  • Serrures encastrées dans les profilés pour plus d’élégance

Une clôture aluminium harmonisée : trois nouvelles lames au choix

Pour assurer une parfaite cohérence entre portail, portillon et aménagements extérieurs, Profils Systèmes décline Shar-Pei® 2.5 en clôture aluminium, disponible avec trois types de lames :

  • 25 mm
  • 50 mm
  • 100 mm

En version horizontale ou verticale, la clôture s’adapte à toutes les configurations d’extérieur.

Un large choix de personnalisations

La gamme Shar-Pei® 2.5 offre de nombreuses options pour s’intégrer parfaitement au style de l’habitat :

  • 4 dimensions de piliers : 105, 150, 180 ou 200 mm
  • Possibilité de remplissage jusqu’à 10 lames
  • Interlame liseret 20 mm, personnalisable à la couleur souhaitée
  • Motifs aspect inox
  • Poignées Canberra® sans embases ou Mandurah® personnalisables
  • Décors variés : feuille d’érable, carré double, rectangle, hublot, ovale carré, trapèze…

 

Pour en savoir plus exit_to_app

Les tags associés

Sur le même sujet

Annonceurs
Profitez d'un large choix d'outils de communication
Devenez annonceur sur Batiweb
Je deviens annonceur
PROFILS SYSTÈMES - Batiweb

Implantée sur la commune de Baillargues dans le département de l’Hérault,...

Rue Alfred Sauvy Parc Activité Massane
34670 BAILLARGUES
France

Plus d'informations


Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.