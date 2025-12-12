PROFILS SYSTÈMES dévoile Shar-Pei 2.5 : portail et clôture aluminium personnalisables
Publié le 12 décembre 2025
Un portail aluminium Shar-Pei® 2.5 au design épuré et personnalisable
Pensé dans un esprit minimaliste, le portail Shar-Pei® 2.5 se distingue par l’absence de traverse haute et basse. Les lames horizontales pleines ou ajourées de 25 mm assurent la rigidité du tablier tout en offrant un rendu moderne et élancé.
→ Caractéristiques clés
- Fabrication française
- Dimensions jusqu’à 5 500 mm de largeur et 2 000 mm de hauteur
- Version avec portillon disponible (jusqu’à 2 750 mm de largeur et 2 462 mm de hauteur)
- Disponible en pré-usiné, en version battant
Une palette de couleurs exclusive : Eclats Bruts®, Terre de Matières®, Terra Cigala®
Le portail Shar-Pei® 2.5 est proposé dans l’intégralité des gammes de couleurs exclusives Profils Systèmes, dont :
- Eclats Bruts® : nouveau laquage haute durabilité inspiré des métaux originels (lancé en avril 2025)
- Terre de Matières® : teintes boisées, minérales ou métalliques
- Terra Cigala® : incontournable gamme à effets sablés, avec garantie 25 ans de tenue de teinte
Motorisation et sécurité : un portail aluminium pensé pour durer
Le portail Shar-Pei® 2.5 peut accueillir tous les automatismes du marché (jusqu’à 150 mm de haut), y compris une version renforcée pour motorisation intégrée sans traverse visible.
Pour plus de sécurité, Profils Systèmes intègre désormais des joints anti-pince-doigts.
Une conception simple et robuste pour les professionnels
La série Shar-Pei® 2.5 a été pensée pour faciliter la fabrication et le montage :
- Assemblage par emboîtement des profils (profondeur 65 mm)
- Vissage par vis inox T.H. de 6,3 mm sur contreplaque aluminium
- Fixations totalement invisibles
- Serrures encastrées dans les profilés pour plus d’élégance
Une clôture aluminium harmonisée : trois nouvelles lames au choix
Pour assurer une parfaite cohérence entre portail, portillon et aménagements extérieurs, Profils Systèmes décline Shar-Pei® 2.5 en clôture aluminium, disponible avec trois types de lames :
- 25 mm
- 50 mm
- 100 mm
En version horizontale ou verticale, la clôture s’adapte à toutes les configurations d’extérieur.
Un large choix de personnalisations
La gamme Shar-Pei® 2.5 offre de nombreuses options pour s’intégrer parfaitement au style de l’habitat :
- 4 dimensions de piliers : 105, 150, 180 ou 200 mm
- Possibilité de remplissage jusqu’à 10 lames
- Interlame liseret 20 mm, personnalisable à la couleur souhaitée
- Motifs aspect inox
- Poignées Canberra® sans embases ou Mandurah® personnalisables
- Décors variés : feuille d’érable, carré double, rectangle, hublot, ovale carré, trapèze…
Les tags associés
Une production plus forte, mais aussi plus vertueuse : les ambitions de Profils Systèmes
Repousser les limites de sa croissance tout en l’adaptant aux enjeux environnementaux. De nombreux industriels en rêvent, et c’est le cas de Profils Systèmes, fabricant de profilés aluminium. Focus lors...
Trinidad® 015JA : jalousie alu idéale en zones chaudes
En 2025, Profils Systèmes lance la jalousie aluminium Trinidad® 015JA, idéale pour les climats tropicaux : design, durabilité et performance thermique.
Frédéric Da Silva nommé technico-commercial chez Profils Systèmes
Profils Systèmes nomme Frédéric Da Silva technico-commercial Rhône-Alpes, renforçant son expertise en menuiseries aluminium depuis plus de 35 ans.
Soprofen dévoile les lauréats de son concours « Soyez fiers de vos réalisations »
Soprofen a dévoilé les lauréats de la quatrième édition de son concours photos intitulé « Soyez fiers de vos réalisations ». Avec pas moins de 80 chantiers recensés, l’événement a permis à l’entreprise...