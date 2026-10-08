Essential : simplifier les projets avec un sol vinyle polyvalent
Le choix Essential
Pensée pour simplifier la sélection des revêtements de sol, la collection Essential de Tarkett propose une gamme moderne, abordable et polyvalente.
Avec 37 décors inspirés du bois, des matières minérales, des textiles et des couleurs contemporaines, elle permet de créer des espaces harmonieux et durables.
Une flexibilité unique sur chantier
Compatible avec une pose libre ou collée, Essential offre aux professionnels la possibilité de choisir le mode d’installation directement sur le chantier.
Cette souplesse accélère les travaux, réduit leur complexité et facilite la gestion des stocks grâce à une référence produit unique.
Une réponse adaptée à de nombreux environnements
La gamme a été conçue pour les établissements scolaires, les logements collectifs, les résidences seniors ainsi que les espaces tertiaires. Elle associe praticité, confort et liberté de création.
Des designs adaptés à tous les espaces
Les 37 décors Essential combinent réalisme esthétique, entretien facile et économie circulaire. Les finitions mates et les motifs contemporains contribuent à créer des environnements chaleureux et accueillants.
Développé pour la performance
Le traitement de surface TopClean XP améliore la résistance aux rayures, aux taches et à l’abrasion tout en simplifiant l’entretien.
L’ensemble de la gamme bénéficie d’un classement antidérapant R10 et d’un confort acoustique à jusqu’à 19dB.
Un choix responsable
Fabriquée en France, la collection intègre jusqu’à 30 % de matériaux recyclés. En pose libre, elle peut être récupérée et recyclée en fin de vie, contribuant à la réduction de l’empreinte carbone des projets. Enfin, elle possède une très faible empreinte carbone.
Les tags associés
- Rénovation
- Revêtement de sol
- PVC
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