Gamme iD : le concept Tout-en-Un qui simplifie le choix des sols LVT
Une approche unifiée du sol LVT
La Gamme iD repose sur une idée simple : proposer les mêmes décors à travers différentes solutions techniques afin de permettre aux professionnels de choisir avant tout selon leurs intentions esthétiques. Avec le concept Tout-en-Un, un même décor peut être décliné en version à coller, à cliquer ou en pose libre, offrant ainsi une totale flexibilité d'installation selon les contraintes du chantier. Cette approche garantit une continuité de design entre les projets tout en répondant aux besoins spécifiques de chaque espace.
Une expertise réunie dans une seule gamme
Face à la diversité des besoins en aménagement intérieur, Tarkett simplifie le choix des revêtements de sol avec le concept Tout-en-Un appliqué à sa Gamme iD. Cette approche réunit dans un système unique l'ensemble de l'expertise Tarkett en sols vinyles haut de gamme, offrant aux architectes, designers et entreprises de pose une grande liberté de création sans compromis sur la performance.
Une solution adaptée à tous les projets
Avec son concept Tout-en-Un, la Gamme iD apporte une nouvelle approche du sol LVT. Qu'il s'agisse de bureaux, d'espaces commerciaux, d'hôtels ou de lieux recevant du public, elle permet de conjuguer esthétique, qualité des matériaux, innovation responsable et flexibilité d'installation au sein d'une même offre. Une solution pensée pour accompagner les professionnels dans tous leurs projets, des plus classiques aux plus ambitieux.
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