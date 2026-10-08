GRIFFON présente le nouveau packaging de sa gamme Poly Max®

Développé à la suite d’études menées auprès des professionnel(le)s, ce changement répond pleinement à leurs attentes : disposer d’un packaging plus clair, plus impactant et plus facile à repérer en point de vente comme sur le terrain. Avec son rouge emblématique, le Poly Max® affirme plus que jamais son positionnement professionnel.

Cette évolution concerne exclusivement le packaging. Les formules, elles, restent inchangées et conservent les performances reconnues de la gamme Poly Max® : puissance de collage, rapidité de prise et résistance durable.

La gamme actualisée sera disponible progressivement à partir de mai 2026 sur l’ensemble de la gamme Poly Max® : High Tack, Fix & Seal et Pro Power.

Poly Max® Griffon : rapide, polyvalent, résistant

Le Poly Max® Griffon est conçu pour un véritable travail de professionnel : collage, fixation et étanchéité au plus haut niveau. Basé sur une technologie avancée SMP-Polymère, il offre une montée en résistance extrêmement rapide - les formules Express atteignent leur résistance finale en seulement 4 heures.

Les professionnel(le)s font confiance à Poly Max® : le Pro Power pour sa résistance finale très élevée, le High Tack pour son effet ventouse immédiat et ses performances sur les matériaux lourds, le Fix & Seal pour son élasticité permanente. Polyvalent, puissant, testé et reconnu par les professionnel(le)s, le Poly Max® offre les meilleures performances dans toutes les conditions, en intérieur comme en extérieur.

Poly Max® High Tack Express

Colle de montage sans solvant à base de SMP-Polymère, avec une prise initiale très élevée (effet ventouse) et un gain de résistance extrêmement rapide. La résistance finale est atteinte après seulement 4 heures. La construction peut être manipulée environ 30 minutes après le collage (pour les 2 coloris). L’étayage ou le serrage n’est généralement pas nécessaire. Excellente pour les matériaux lourds, les applications verticales et en sous face.

Poly Max® Fix & Seal Express

Colle de montage et mastic d’étanchéité sans solvant à base de SMP-Polymère, offrant une élasticité très élevée et une prise très rapide. La résistance finale est atteinte après seulement 4 heures. Convient à pratiquement tous les matériaux et supports. Idéale pour combiner fixation et étanchéité.

Poly Max® Pro Power Express

Colle de montage sans solvant à base de SMP-Polymère, avec une résistance finale très élevée et extrêmement rapide. La résistance finale est atteinte après seulement 4 heures. La construction peut être manipulée environ 30 minutes après le collage (pour le coloris blanc) et environ 2h après le collage (pour le coloris Crystal Clear). Idéale pour le collage de matériaux isolants et de plinthes. Convient à de nombreux matériaux et supports de construction.

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