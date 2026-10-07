Quel est l'avenir du R410A face au RS53 (R470A) ?

R410A : entre urgence réglementaire et pression carbone

Depuis plus de quinze ans, le R410A s'est imposé comme l'un des fluides frigorigènes de référence dans la climatisation et les pompes à chaleur. Mais le règlement européen F-Gas transforme progressivement le marché : les quotas de fluides à fort potentiel de réchauffement global (GWP) sont réduits année après année, avec une nouvelle chute de 50 % programmée au 1ᵉʳ janvier 2027. Avec un GWP de 2088, le R410A figure parmi les fluides les plus directement concernés.

Ce resserrement des quotas a trois conséquences concrètes pour les professionnels et leurs clients : une hausse progressive du prix du R410A, un risque d'approvisionnement, et la multiplication de fluides contrefaits, dont le dosage non conforme peut rendre le mélange inflammable, voire explosif, et annuler la garantie de l'installation.

Important : le R410A n'est pas interdit en maintenance. Les installations existantes peuvent continuer à être exploitées, réparées et rechargées normalement. Ce sont surtout les équipements neufs qui sont concernés par les nouveaux seuils réglementaires (GWP limite 750, puis 150), ce qui pousse les fabricants vers des alternatives comme le R32, le R454B, le R290 ou le CO₂.

Trajectoire réglementaire des fluides frigorigènes en maintenance de la climatisation : le RS53 (R470A) se positionne comme alternative A1 à faible GWP au R410A.

Le rétrofit : une alternative simple à la casse ou à l'attente

Face à cette équation économique et réglementaire, le rétrofit s'impose comme la solution la plus directe. Le principe est simple : changer uniquement le fluide frigorigène tout en conservant l'installation existante (compresseur, échangeurs, tuyauterie). Cela évite de construire une nouvelle installation coûteuse et de mettre au rebut un équipement encore parfaitement fonctionnel, tout en réduisant significativement l'impact climatique du système.

Aucune modification de l'installation

Pas d'arrêt prolongé de l'équipement

Sécurité maximale avec des fluides non inflammables classés A1

Compatibilité directe avec les huiles POE déjà en place

Pour rappel, les fluides frigorigènes se répartissent en trois grandes classes de sécurité : les A1, non inflammables et non toxiques (comme le RS53 ou le RS51), les A2L, légèrement inflammables (R454B, R455A…), et les A3, hautement inflammables (R290, R600a). Seuls les fluides A1 permettent un rétrofit sans exigence réglementaire supplémentaire liée à l'inflammabilité.

RS53 (R470A) : la solution A1 pensée pour remplacer le R410A

Développé spécifiquement comme fluide de substitution au R410A, le RS53 (R470A) a été conçu pour un usage « drop-in » : aucune modification de l'installation n'est nécessaire (hors VRV), la charge s'effectue à quantité égale (ou selon les préconisations du fabricant), avec le même lubrifiant polyolester (POE). Pour les installations VRV, il est nécessaire d’étudier le positionnement de la sonde pour qu’il fonctionne correctement. Pour cela, l’expert technique FRAMACOLD peut vous accompagner.

Le RS53 (R470A) contient, comme le R410A, du R125 et du R32, auxquels s'ajoutent du R1234ze pour abaisser le GWP, du CO₂ et R134a pour leur propriété extinctrice, et du R227ea pour avoir une meilleure miscibilité avec l’huile. Résultat : un fluide non inflammable, aux performances thermodynamiques proches du R410A, et compatible avec l'ensemble des matériaux, joints et tuyauteries couramment utilisées dans les installations existantes.

GWP Classe Lubrifiant R410A 2088 A1 POE RS53 (R470A) 979 A1 POE Écart - 53% Identique Identique

Comparatif R410A / RS53 (R470A) le RS53 conserve la classification A1 et la compatibilité POE, avec un GWP réduit de 53 %.

Avantages du RS53 (R470A) pour l'exploitant et le climaticien

Moins cher que le R410A, un écart appelé à se creuser avec la baisse des quotas

Sécurise l'approvisionnement grâce à un GWP deux fois plus faible, donc moins impacté par la réduction des quotas

Conserve l'installation existante alors que seul le fluide devient obsolète

Capacité frigorifique généralement similaire ou supérieure à celle du R410A

Pressions de fonctionnement quasi identiques (+/- 10 %)

Étude de cas : rétrofit d'un bi-split R410A chez un particulier

Jérôme Tekitek, gérant de TFT Climatisation (installation, maintenance et dépannage de systèmes de climatisation et chauffage), est intervenu chez une cliente dont la climatisation ne produisait plus de froid. Sur place, il diagnostique un manque de charge lié à une fuite sur un bi-split.

Unité extérieure Fujitsu AOY24LMAM2 avant rétrofit, initialement chargée en R410A.

Suite à la réparation, le climaticien M. Tekitek propose à la cliente de réparer sa climatisation et de la recharger soit avec du R410A ou du RS53. Celle-ci à décider de choisir le RS53 car moins cher et moins polluant. L'installateur procède alors en quatre étapes : réparation de la fuite, mise sous pression d’azote pour vérifier l’étanchéité du système, tirage à vide, charge du RS53 (R470A) à quantité égale (1,9 kg), puis remise en route pour prise de relevés.

Les mesures effectuées après rétrofit confirment un fonctionnement parfaitement normal et conforme :

Paramètre relevé Valeur Basse pression (bar) 7,5 Consigne demandée (°C) 18 Température ambiante (°C) 32 Température entrée d'air split (°C) 32 Température sortie d'air split (°C) 21 Intensité (A) 2,1 Pincement évaporateur (°C) 11 Pincement condensateur (°C) 8

fonctionnement post-rétrofit — comportement conforme et stable de l'installation avec le RS53 (R470A).

Conclusion de l'installateur : pleinement satisfait du comportement de l'équipement, il a pu répondre aux attentes de sa cliente en conservant l'installation existante, tout en lui proposant un fluide plus économique, à l'impact climatique deux fois moindre et à la disponibilité renforcée face aux futures baisses de quotas.

Des retours de terrain qui se multiplient

Les climaticiens qui commencent à utiliser le RS53 (R470A) sur les split à la place de recharger avec du R410A sont ravis et utilisent même cela comme argument pour se différencier de la concurrence. Au-delà du prix, les entreprises et les particuliers sont de plus en plus sujets à réduire leur impact carbone. Utiliser le RS53 (R470A) permet de réduire de 53% l’impact carbone en cas de fuite du système puisque le GPW du RS53 (R740A) est de 979 comparé au R410A qui est à 2088.

Conclusion

Le marché des fluides frigorigènes évolue sous l'effet conjugué de la réglementation F-Gas et de la pression carbone : le R410A reste autorisé en maintenance, mais son prix augmente et sa disponibilité va se réduire fortement dès 2027. Dans ce contexte, le rétrofit vers un fluide A1 comme le RS53 (R470A) permet de prolonger la durée de vie des installations existantes au R410A, de sécuriser les approvisionnements et de réduire de moitié l'impact climatique du parc, sans aucune modification lourde de l'équipement.

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