Afin de prévenir les TMS, les exercices d’étirement et d’échauffement sont préconisés pour les professionnels du BTP. Dans ce sens, l’OPPBTP a diffusé deux mémos pour aiguiller les compagnons dans ces pratiques.

Alors que les troubles musco-squelettiques (TMS) représentent le premier risque physique pour les professionnels du BTP, quelles sont les pratiques quotidiennes pour réduire le niveau de sollicitation physique ? Voilà une réponse à laquelle répond l’Organisme Professionnel Prévention Bâtiment Travaux Publics (OPPBTP), à travers deux mémos, proposant des exercices de décontraction musculaire.

Téléchargeables gratuitement sur le site de l’OPPBTP et adressés aux compagnons, ces deux guides présentent des exemples d’étirement à pratiquer pendant ou après le travail.

Des conseils d’étirements durant et après les chantiers

Intitulé « Étirements pour les pauses actives sur le chantier », le premier mémo affiche 14 exercices d'étirements à réaliser durant les pauses actives. Par pause active, l’OPPBTP entend « un temps mis à profit pour faire quelques courts exercices physiques pendant le temps de travail. L’objectif est de prendre du recul sur la tâche en cours et de préparer la suivante. Elles permettent également le relâchement musculaire à la suite d’une tâche sollicitante ». Cela va des étirements légers et de quelques secondes en récupération - juste après l’effort - aux automassages localisés.

« Par exemple, un compagnon ayant sollicité ses membres supérieurs en utilisant un matériel électroportatif pourrait ressentir un besoin d’étirer et de détendre ses avant-bras. De même, un salarié qui passe un long moment dans une position accroupie aura potentiellement un besoin de remettre en mouvement ses membres inférieurs pour récupérer (jambes, bas du dos…) », illustre ainsi Pascal Girardot, ergonome à l’OPPBTP.

Le second, « Étirements après le travail », affiche neuf exercices à réaliser en fin de journée ou pour « prendre un temps pour soi ».

Mais entre ces deux types d’exercice, lequel est le plus préférable ? « La courte durée de ces pauses actives permet le plus souvent qu'elles soient réalisées sur le temps de travail sans impacter l'organisation, mais cela n’empêche pas non plus d'effectuer à nouveau quelques exercices chez soi dans un objectif de récupération à la suite de la journée, ce qui sera aussi bénéfique », nuance Caitlin Troussier, également ergonome pour l'OPPBTP.

Les échauffements, une bonne préparation à la journée d’effort

Autre pratique préconisée par les ergonomes de l’OPPBTP : les échauffements. « Ils peuvent avoir plusieurs objectifs. Ils participent à préparer le corps à faire face à différentes sollicitations du travail et vont cibler les muscles qui seront les plus sollicités », expose Pascal Girardot.

Et d’ajouter : « Les exercices d'échauffements ont aussi pour objectif de préparer les muscles qui permettent un maintien de la posture (abdominaux, dos, genoux, chevilles…) à réagir rapidement et efficacement à une situation de déséquilibre et ainsi d'éviter certaines lésions. Cependant, une organisation de la journée de travail construite de manière que la charge physique de travail puisse augmenter progressivement, en démarrant par des tâches de moindre intensité, remplira des objectifs similaires ».

Pour l’ergonome, il convient de combiner échauffements et étirements doux lors d’une « séance de réveil musculaire ».

Virginie Kroun

Photo de Une : Adobe Stock