Panasonic célèbre 10 ans d’excellence CVC avec les PRO Awards 2025
Publié le 20 octobre 2025
Une décennie d’innovation récompensée
Organisés tous les deux ans, les Panasonic PRO Awards marquent cette année une étape symbolique : dix ans de valorisation de l’excellence dans le domaine du CVC. Pour cette cinquième édition, le programme a suscité un large engouement à travers l’Europe, illustrant la vitalité du secteur et l’engagement des professionnels dans la transition énergétique.
Les projets candidats ont été évalués selon quatre grandes catégories — résidentiel individuel, résidentiel collectif, hôtelier et retail — ainsi que cinq prix spéciaux dédiés à l’innovation, à la durabilité et à l’usage des réfrigérants naturels.
« Ces projets démontrent les standards élevés de qualité et d’innovation propres à Panasonic, mais aussi notre engagement en faveur du développement durable », souligne Enrique Vilamitjana, Directeur Général de Panasonic HVAC.
Des réalisations européennes exemplaires
Le jury, composé d’experts internes et externes, dont Marta San Román (AFEC, EHPA), a récompensé des réalisations issues de toute l’Europe, reflétant la diversité et la créativité du secteur.
→ Lauréats 2025 :
- Meilleur projet résidentiel individuel : Júlia – Hongrie
- Meilleur projet résidentiel collectif : Lotissement Radomskie – Pologne
- Meilleur projet retail : Orbit One – Pologne
- Meilleur projet hôtelier : Best Western – Allemagne
→ Prix spéciaux :
- Innovation : TORRES IKON – Espagne
- Green ImpACT : Cuisine centrale de Puellemontier – France
- Réfrigérant naturel – chauffage : POFIN – Allemagne
- Réfrigérant naturel – chaîne du froid : GKN Aerospace – Royaume-Uni
- Qualité de l’air intérieur : Sternodrom – Allemagne
Une industrie en pleine transformation
La cérémonie de remise des prix s’est tenue en République tchèque, à proximité de l’usine Panasonic de Pilsen, récemment agrandie grâce à un investissement de 320 millions d’euros. Cette transformation fait de Pilsen l’une des plus grandes unités de production de pompes à chaleur en Europe, avec une capacité accrue de 250 % sur 140 000 m².
Au-delà des distinctions, les PRO Awards 2025 mettent en évidence les grandes tendances du marché européen du CVC :
- la décarbonation des bâtiments,
- l’essor des réfrigérants naturels,
- l’intégration de technologies intelligentes et performantes,
- et une attention accrue portée à la qualité de l’air intérieur et au confort des occupants.
Cette dynamique traduit la volonté partagée des acteurs du secteur de bâtir un avenir plus durable, connecté et efficient pour le chauffage et le refroidissement.
