Eurobois : le rendez-vous de la filière bois du 03 au 06 février 2026

Publié le 15 octobre 2025

Février 2026, votre rendez-vous professionnel est donné. La filière bois se rencontre sur Eurobois.
Depuis plus de 30ans, Eurobois s’impose comme le salon professionnel leader de la filière bois en France. Profitant d’un secteur géographique dynamique, il sera une nouvelle fois le lieu de rencontre privilégié des acteurs de l’ensemble de la filière. 8 secteurs d’exposition pour une représentativité complète de la filière : 

  • Machines et équipements de la 1ère transformation
  • Machines et équipements de la 2nd transformation
  • Constructions et aménagements extérieurs
  • Fournitures pour l’industrie du meuble et de l’agencement
  • Robotisation et automatisation
  • Outillages et équipements
  • Matériaux
  • Traitements et finitions

Dans un contexte économique, environnemental et réglementaire en pleine évolution, la SNB, la RE2020 et la planification écologique, placent le bois au cœur des politiques publiques pour bâtir durablement et préserver les ressources. Matériau d’avenir, le bois s’impose plus que jamais comme une réponse clé aux défis climatiques et à la réindustrialisation des territoires. Dans cette dynamique, Eurobois s’affirme comme une plateforme incontournable où la filière se structure, innove et progresse collectivement. C’est en réunissant l’ensemble des acteurs du secteur, en favorisant les synergies et les échanges de savoir-faire, que le salon contribue à faire avancer la filière bois.

« Un salon pensé pour les professionnels, centré sur l’essentiel : des connexions directes, des solutions concrètes et une filière bois unie, à la fois enracinée et tournée vers un avenir plus durable. Eurobois 2026 s’impose comme un rendez-vous structurant, qui met en valeur les savoir-faire, stimule l’innovation, favorise la transmission et accompagne les transitions de toute la chaîne, du forestier au transformateur, de l’artisan au grand industriel. Une expérience repensée, des échanges de terrain et des temps forts métiers, pour faire progresser la filière, ensemble. » Alexandra Moncorgé – Directrice salon Eurobois

Professionnels de la filière bois, acteurs de la 1ère transformation, 2nd transformation et de l’agencement, ne passez pas à côté de votre rendez-vous, exposez sur Eurobois du 03 au 06 février 2026 à Lyon Eurexpo ! 

Crédits photos : ©Alexandre Moulard

 

Pour en savoir plus exit_to_app

EUROBOIS - Batiweb

Eurobois est le salon de référence en France pour les professionnels de la filière...

Parc des Exposition Eurexpo
69680 Chassieu
France

Plus d'informations


