Gamme Trapéza® 54 : nos trames s’étoffent
Publié le 04 mars 2026
→ Mini fiche technique :
- Design rythmé, régulier et asymétrique
- Pose verticale et horizontale pour Trapéza® 7.96.54
- Pose verticale pour Trapéza® 5.96.259.54A et Trapéza® 6.96.259.54A
- Longueur maximale 12 000 mm
- Disponible dans une vaste gamme de teintes et de revêtements organiques durables, design et performants, à choisir dans notre nuancier Colorissime®
- En teinte personnalisée sur consultation
- Perforations possibles pour utilisation en brise-vue ou brise-soleil sur consultation
- Disponible en objet BIM
