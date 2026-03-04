Gamme Trapéza® 54 : nos trames s’étoffent

Initialement, Trapéza® 7.96.54 est un profil trapézoïdal atypique présentant des ondes profondes et étroites pour un design rythmé. Aujourd'hui, la gamme prend de l'étoffe avec deux nouvelles géométries asymétriques, pour une variété de trame accrue et des façades avec toujours plus de caractère.

→ Mini fiche technique : Design rythmé, régulier et asymétrique

Pose verticale et horizontale pour Trapéza ® 7.96.54

7.96.54 Pose verticale pour Trapéza ® 5.96.259.54A et Trapéza ® 6.96.259.54A

5.96.259.54A et Trapéza 6.96.259.54A Longueur maximale 12 000 mm

Disponible dans une vaste gamme de teintes et de revêtements organiques durables, design et performants, à choisir dans notre nuancier Colorissime ®

En teinte personnalisée sur consultation

Perforations possibles pour utilisation en brise-vue ou brise-soleil sur consultation

Disponible en objet BIM Pour en savoir plus exit_to_app