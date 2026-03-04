Podcast
Gamme Trapéza® 54 : nos trames s’étoffent

Publié le 04 mars 2026

Initialement, Trapéza® 7.96.54 est un profil trapézoïdal atypique présentant des ondes profondes et étroites pour un design rythmé. Aujourd'hui, la gamme prend de l'étoffe avec deux nouvelles géométries asymétriques, pour une variété de trame accrue et des façades avec toujours plus de caractère.
→ Mini fiche technique :

  • Design rythmé, régulier et asymétrique
  • Pose verticale et horizontale pour Trapéza® 7.96.54 
  • Pose verticale pour Trapéza® 5.96.259.54A et Trapéza® 6.96.259.54A
  • Longueur maximale 12 000 mm
  • Disponible dans une vaste gamme de teintes et de revêtements organiques durables, design et performants, à choisir dans notre nuancier Colorissime®
  • En teinte personnalisée sur consultation
  • Perforations possibles pour utilisation en brise-vue ou brise-soleil sur consultation
  • Disponible en objet BIM

 

