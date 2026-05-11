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Lancement de la gamme KIRO : la PAC air/eau nouvelle génération

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Communiqué
Publié le 11 mai 2026
GECO lance KIRO, une gamme de PAC air/eau alliant performance, connectivité et faible impact environnemental pour un confort durable.
Lancement de la gamme KIRO : la PAC air/eau nouvelle génération - Batiweb

GECO, expert du traitement de l’air et des solutions thermiques depuis 1978, annonce le lancement de sa nouvelle gamme de pompes à chaleur air/eau : KIRO. Conçue pour répondre aux exigences actuelles en matière de performance énergétique, de confort et de durabilité, cette nouvelle génération de PAC s’adresse aussi bien aux projets résidentiels neufs qu’aux rénovations.

Pensée comme une solution complète, la gamme KIRO se décline en plusieurs configurations : KIRO et KIRO DUO. Elle permet de couvrir l’ensemble des besoins en chauffage, rafraîchissement et production d’eau chaude sanitaire, avec des puissances allant de 8 à 20 kW. La version DUO intègrent un ballon d’eau chaude sanitaire jusqu’à 250L.

Au cœur de cette innovation, la technologie Full Inverter garantit un fonctionnement intelligent, ajusté en temps réel selon les besoins du logement. Résultat : une consommation énergétique optimisée, un COP élevé et un niveau sonore particulièrement faible, pour un confort discret au quotidien.

Au-delà de ses performances, la gamme KIRO se distingue par un design sobre et résolument contemporain. Ses lignes épurées, structurées autour d’un angle marqué, lui confèrent une identité visuelle forte tout en garantissant une intégration discrète dans tous les environnements, en neuf comme en rénovation. 

La gamme KIRO se distingue également par son engagement environnemental. Elle utilise le fluide frigorigène naturel R290, reconnu pour son très faible impact carbone, tout en permettant une production d’eau chaude jusqu’à 75°C, même en conditions hivernales.

Côté usage, GECO a misé sur la simplicité et la connectivité. Chaque unité est équipée d’un écran tactile intuitif et d’une connectivité WiFi/4G permettant un pilotage à distance, un suivi des performances en temps réel et un diagnostic simplifié pour une maintenance plus rapide.

Compactes, silencieuses et faciles à intégrer, les unités KIRO s’adaptent à tous les environnements. Leur conception « plug & play » facilite l’installation, tandis que leur compatibilité avec les systèmes existants en fait une solution idéale en rénovation énergétique.

Avec KIRO, GECO confirme sa volonté d’accompagner les professionnels et les particuliers vers des solutions de chauffage plus performantes, durables et intelligentes.

 

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