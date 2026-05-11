Store extérieur pare‑soleil AMZ Komfort : fraîcheur et confort au quotidien
Le store extérieur AMZ Komfort offre une protection thermique particulièrement efficace en arrêtant le rayonnement solaire avant qu’il ne pénètre à l’intérieur. Sa toile robuste, montée sur un rouleau à ressort et intégrée dans un caisson en aluminium discret, garantit durabilité et simplicité d’utilisation.
Actionné manuellement, avec la canne fournie, il peut rester déployé tout l’été sans pour autant bloquer la lumière naturelle. Son installation rapide depuis l’extérieur en fait une solution pratique pour améliorer durablement le confort thermique et visuel de votre habitat. Il filtre également les rayons UV et atténue le bruit de la pluie, offrant un confort accru au quotidien.
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