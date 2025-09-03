ConnexionS'abonner
Fermer

Legendre : quand le BIM brille au-delà du cercle des experts

Communiqué
Publié le 03 septembre 2025
Partager : 
Découvrez comment la stratégie Open BIM de Legendre, avec Catenda, favorise la collaboration et la productivité à l'échelle de l'organisation.
Legendre : quand le BIM brille au-delà du cercle des experts - Batiweb

 

Pour en savoir plus exit_to_app

Sur le même sujet

Annonceurs
Profitez d'un large choix d'outils de communication
Devenez annonceur sur Batiweb
Je deviens annonceur
Catenda - Batiweb

Des milliers de professionnels d'AECO utilisent Catenda pour coordonner la conception et gérer...

12 Av. d'Italie
75013 Paris
France

Plus d'informations


Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.