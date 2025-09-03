Legendre : quand le BIM brille au-delà du cercle des experts
Menuiseries : investissements massifs sur l’usine vosgienne d’AMCC et Norba
Plus d'un million d'euros ont été investis dans l'usine SNM, à La Bresse (Vosges), qui produit les menuiseries aluminium pour les marques AMCC et Norba. Les objectifs : améliorer les conditions de travail,...
Plug-in Revit : toutes vos pièces écrites, très simplement !
Pourquoi ne pas exploiter simplement vos projets Revit pour générer, sécuriser et éditer directement l’ensemble de des pièces écrites ?
TOPIQ® Alpha de Knauf Ceiling Solutions : plafonds acoustiques ultra-performants, extra-blancs et élégants
Knauf Ceiling Solutions, expert des plafonds acoustiques, dévoile TOPIQ® Alpha, une nouvelle gamme de dalles minérales en laine de roche (soft). Conçues pour offrir une absorption acoustique optimale (classe...
Nemetschek Group investit dans l’IA et mise sur la start-up Handoff
Nemetschek investit dans la start-up Handoff pour accélérer la digitalisation du BTP via l’intelligence artificielle et la gestion de projet.