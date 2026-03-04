JELD-WEN formalise sa démarche environnementale avec son passeport environnement

Cette brochure de référence vise à présenter, de façon claire et transparente, les engagements, actions et axes d’amélioration de l’entreprise en matière d’environnement, de responsabilité sociétale et de sécurité.

À travers ce document, JELD-WEN souhaite partager, en toute transparence, les étapes déjà franchies, mais aussi les marges de progression identifiées, avec l’ambition d’inscrire ses activités dans une contribution durable et responsable à l’habitat.

Mesurer pour progresser : le bilan carbone au coeur de la démarche

Face aux défis climatiques, JELD-WEN s’est engagé dans une démarche globale de mesure et de réduction de son empreinte carbone. L’entreprise a réalisé un bilan carbone afin de mieux comprendre les principales sources d’émissions de gaz à effet de serre sur l’ensemble de sa chaîne de valeur. Cette analyse constitue une base de travail essentielle pour orienter les décisions et prioriser les actions.

Dans cette logique d’amélioration continue, JELD-WEN prépare d’ores et déjà la réalisation de son prochain bilan carbone en 2026. Ces travaux permettent d’alimenter des plans d’actions concrets, portant notamment sur l’optimisation des procédés industriels, la maîtrise des consommations énergétiques ou encore le recours accru à des matières premières plus responsables.

L’objectif est simple et assumé : réduire progressivement l’impact environnemental des activités, tout en maintenant des niveaux d’exigence élevés en matière de qualité, de sécurité et de performance des produits.

Une reconnaissance externe qui encourage la poursuite des efforts

La démarche RSE de JELD-WEN France est reconnue par l’obtention de la médaille d’or EcoVadis en septembre 2025, pour la deuxième année consécutive, avec un score global de 83/100, plaçant l’entreprise parmi les 2 % des entreprises les mieux notées au niveau mondial.

Cette distinction vient saluer les actions menées sur les thématiques de l’environnement, du social et des droits humains, de l’éthique et des achats responsables. Elle constitue avant tout un encouragement à poursuivre les efforts engagés, dans un esprit de responsabilité et de progrès continu, au service des clients, partenaires et parties prenantes.

Les FDES : une volonté affirmée de transparence produit

Dans un souci de clarté et d’information à destination des prescripteurs et professionnels du bâtiment, JELD-WEN s’est engagé dans une démarche active de déclarations environnementales produits à travers les FDES (Fiches de Déclaration Environnementale et Sanitaire).

Aujourd’hui, 90 % des produits JELD-WEN sont couverts par une FDES individuelle, permettant une évaluation détaillée de leur impact environnemental sur l’ensemble de leur cycle de vie.

L’objectif est d’atteindre 98% d’ici fin 2026.

Cette avancée facilite l’intégration des produits JELD-WEN dans les projets de construction et de rénovation portés par des exigences environnementales élevées, tout en offrant aux acteurs du bâtiment des données fiables et comparables.

Des choix techniques orientés vers la durabilité

Les produits JELD-WEN sont conçus dans une logique de performance durable, en intégrant des critères environnementaux dès les phases de conception et de fabrication. Le Groupe porte une attention particulière à :

l’utilisation de bois issu de forêts gérées durablement,

la durabilité et la longévité des produits,

la performance thermique et acoustique,

l’optimisation des processus industriels afin de limiter les déchets et les consommations de ressources.

Ces choix traduisent la volonté de proposer des solutions équilibrées, conciliant fonctionnalité, esthétique et responsabilité environnementale, tout en répondant aux attentes des marchés.

Des achats responsables au service de la chaîne de valeur

Les achats responsables constituent un levier important de la stratégie RSE de JELD-WEN. L’entreprise attache une attention particulière à la sélection de ses fournisseurs, sur la base de critères intégrant le respect de l’environnement, des droits humains, de l’éthique et de la sécurité.

Cette approche vise à sécuriser la chaîne d’approvisionnement, tout en encourageant l’adoption de pratiques responsables et durables, en cohérence avec les engagements portés par le Passeport Environnement.

La sécurité et la santé : un engagement quotidien

La sécurité et la santé des collaborateurs demeurent une priorité pour JELD-WEN. Sur l’ensemble de ses sites, l’entreprise déploie des actions de prévention, de formation et d’amélioration continue des conditions de travail.

Cet engagement repose sur une vigilance constante face aux risques professionnels, la diffusion de bonnes pratiques industrielles et le développement d’une culture de la sécurité partagée, considérée comme un pilier indispensable d’une performance durable et responsable.

