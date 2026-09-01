VMC double flux : GECO mise sur la performance et la flexibilité

RCV480 et RCV640 : une ventilation double flux pensée pour s’adapter aux projets résidentiels

Dans un bâtiment bien isolé, le renouvellement de l’air est essentiel pour maintenir une bonne qualité d’air intérieur tout en maîtrisant les déperditions énergétiques. La ventilation double flux répond à cet enjeu en permettant de renouveler l’air du logement tout en récupérant une partie de l’énergie contenue dans l’air extrait.

Avec les RCV480 et RCV640, GECO propose deux centrales de ventilation double flux résidentielles combinant récupération de chaleur, régulation intelligente et flexibilité d’installation.

Récupérer la chaleur plutôt que la perdre

Le principe de la ventilation double flux repose sur un échangeur thermique qui permet de transférer l’énergie de l’air extrait vers l’air neuf entrant, sans mélanger les deux flux.

Les RCV480 et RCV640 utilisent un échangeur de chaleur à contre-courant en polymère. Sur la RCV480, son efficacité thermique peut atteindre 91 %, tandis que la RCV640 atteint jusqu’à 86 % selon les critères indiqués dans les fiches techniques.

Cette récupération de chaleur contribue à limiter les pertes liées au renouvellement d'air, tout en maintenant une ventilation continue du logement.

Une ventilation qui ajuste son fonctionnement

La performance d'une VMC ne dépend pas uniquement de son débit maximal. La capacité à adapter son fonctionnement aux besoins réels du bâtiment est également déterminante.

Les RCV480 et RCV640 disposent ainsi d'un capteur d'humidité intégré. Lorsque les besoins en ventilation diminuent, le système peut réduire son fonctionnement afin d'éviter une consommation énergétique inutile.

La fonction Constant Flow permet quant à elle de maintenir précisément le débit d'air malgré les variations de pression statique dans le réseau. Une fonctionnalité particulièrement intéressante dans les installations où les conditions aérauliques peuvent évoluer.

Les ventilateurs EC à faible consommation participent également à cette recherche d'efficacité énergétique.

32 configurations pour faciliter l'installation

L'un des principaux arguments des deux centrales réside dans leur capacité à s'adapter aux contraintes du chantier.

Les RCV480 et RCV640 proposent chacune 32 configurations différentes de raccordement des conduits : 16 pour une configuration à gauche et 16 pour une configuration à droite. Les raccordements peuvent être réalisés sur le dessus ou sur les côtés de l'appareil.

Cette conception offre une importante liberté lors de la mise en œuvre. Elle peut notamment faciliter les projets de rénovation dans lesquels les réseaux existants ou l'espace disponible imposent des contraintes particulières.

La configuration gauche ou droite peut par ailleurs être sélectionnée grâce à une mise en miroir électronique du système.

Deux capacités pour couvrir davantage de projets

Les deux modèles partagent la même philosophie, mais proposent des capacités différentes.

→ RCV480 : jusqu'à 480 m³/h

Avec un débit maximal de 480 m³/h et un débit nominal de 350 m³/h, la RCV480 s'adresse aux projets résidentiels nécessitant une solution compacte et performante.

Son efficacité thermique pouvant atteindre 91 %, son fonctionnement Constant Flow, son capteur d'humidité et ses ventilateurs EC en font une solution complète pour la ventilation quotidienne du logement.

→ RCV640 : jusqu'à 640 m³/h

La RCV640 augmente la capacité de ventilation avec un débit maximal de 640 m³/h et un débit nominal de 450 m³/h.

Elle conserve les principales fonctionnalités de la RCV480 : échangeur à contre-courant en polymère, Constant Flow, capteur d'humidité, ventilateurs EC, refroidissement naturel et nombreuses possibilités de raccordement.

Un fonctionnement pensé pour le confort

Les RCV480 et RCV640 intègrent également une fonction de refroidissement naturel. Celle-ci peut augmenter automatiquement le débit d'air afin de profiter de températures extérieures plus fraîches, notamment durant la nuit.

Un mode poêle/cheminée permet par ailleurs d'augmenter temporairement la pression interne afin d'optimiser le tirage lors de l'allumage.

Le pilotage et la surveillance peuvent être réalisés depuis une application mobile, tandis qu'une gamme d'accessoires permet de compléter la configuration selon les besoins du projet.

Une solution compacte pour les projets résidentiels

Au-delà de leurs performances, les deux centrales ont été conçues pour faciliter leur intégration. Leur conception compacte permet de limiter l'encombrement tout en conservant un accès aisé pour les opérations d'entretien. La conception Plug & Play et le panneau de commande intégré participent également à simplifier la mise en service.

Avec les RCV480 et RCV640, GECO propose ainsi une gamme de ventilation double flux qui mise autant sur la récupération d'énergie et le confort que sur la simplicité d'installation.

Deux débits, une même approche : proposer aux professionnels une ventilation double flux performante, adaptable et conçue pour répondre aux contraintes réelles des projets résidentiels.

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