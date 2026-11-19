Rappelons que le réseau Qualiclub, créé par Weber en 1986, fédère plus de 400 entreprises partenaires spécialisées dans les métiers de la façade. En 2024, il accueille d’autres domaines d’expertise au sein de la communauté : celui du carrelage/sol et de l’isolation thermique par l’extérieur (ITE). Le Qualiclub favorise notamment les échanges entre professionnels, le partage d’expériences et le développement des savoir-faire.

Pour cette édition anniversaire, le concours des « Georges » (en référence à la gamme d’enduits Georges Weber), jusqu’alors consacré à la rénovation de façade, s’ouvre à deux nouvelles spécialités : l’ITE et le sol / carrelage. À l’issue des délibérations (16 dossiers étudiés), le jury national, composé du directeur général délégué du Geste d’Or, de journalistes, d’un architecte et d’experts Weber, a désigné trois lauréats : Carron & Fils, dans la catégorie Façade, Sobebat en ITE et Batirea en Sol / Carrelage. Un Prix Coup de cœur, décerné pour la première fois, est également venu saluer le travail de DCM Carrelage.

Trois catégories pour valoriser la diversité des métiers

Après le succès du concours « Les Georges de la rénovation » en 2024, consacré exclusivement à la rénovation de façade, Weber a souhaité élargir le périmètre de cette initiative. Rebaptisés « Les Georges d’Or », les trophées distinguent désormais les réalisations remarquables de trois grandes expertises : la façade, l’Isolation Thermique par l’Extérieur et le carrelage / sol.

Cette évolution traduit la volonté de Weber de mettre en lumière la pluralité des compétences de ses partenaires et d’illustrer, à travers leurs chantiers, les performances de ses solutions.

Organisé entre octobre et décembre 2025, le premier temps fort du concours a permis de désigner les vainqueurs régionaux à l’occasion de réunions organisées localement avec les entreprises partenaires. Chaque candidat présentait son chantier devant un jury composé de professionnels régionaux, avant un vote destiné à sélectionner les dossiers appelés à concourir au niveau national.

Le 5 juin 2026, un jury s’est réuni à Paris pour départager les finalistes. Il réunissait Pascal Payen-Appenzeller, directeur général délégué au Geste d’Or, Olivier Marzouvanlian, architecte DPLG, président de l’UNSFA 95, les journalistes Maya Pic (Le Moniteur des artisans), Stéphane Miget (5 Façades / Hors Site) et Grégoire Noble (Zepros Bâti), ainsi que plusieurs représentants de Weber : Régis Mabilon, Responsable Marketing Distribution et Entreprises ; Mathieu Hébert, Responsable de gamme Rénovation de Façades ; Jean-Claude Giraud, Responsable Régional Prescription ; Romain Pierron, Responsable Pôle Façade & ITE ; et Claire Traska, Responsable Communication & Marketing Digital.

Les jurés ont évalué des projets aux contraintes très variées, en considérant la pertinence des choix techniques, l’adéquation des solutions retenues, la qualité d’exécution et l’attention portée aux finitions.

Quatre entreprises distinguées pour des chantiers remarquables

Dans la catégorie Façade, Carron & Fils a remporté le Georges d’Or pour la rénovation de la façade du bâtiment Grain d’Folie, qui accueille un commerce d’épicerie fine et une chambre d’hôtes à Villié-Morgon (69). Sur une surface de 360 m², l’entreprise aindinoise est intervenue sur un bâtiment ancien dont la façade nécessitait une remise en état approfondie, avec pour objectif de lui redonner son cachet tout en respectant ses caractéristiques d’origine. La présence de maçonneries anciennes a notamment conduit à privilégier des solutions à la chaux, adaptées à la respirabilité des murs et à la préservation du bâti. Carron & Fils a ainsi mis en œuvre trois produits Weber complémentaires : le corps d’enduit chaux-chanvre enaé, une solution biosourcée et allégée qui contribue à limiter les risques de fissuration, weberbase facim fin pour la réalisation des finitions minces, puis un badigeon chaux et silice pour l’aspect final. Cette rénovation illustre la capacité de l’entreprise à associer maîtrise des techniques traditionnelles et solutions adaptées aux exigences du bâti ancien.

Le Georges d’Or de la catégorie ITE revient à Sobebat, des Pyrénées-Atlantiques (64), pour la réhabilitation de la résidence Rothschild, située en plein centre de Lourdes. Réalisé en site occupé sur une durée de 12 mois, le projet présentait un défi particulier : améliorer la performance thermique des logements tout en restituant à l’identique l’architecture des bâtiments, conformément aux exigences des Architectes des Bâtiments de France (ABF), initialement opposés à la mise en œuvre d’une ITE. Pour concilier ces contraintes, Sobebat a proposé au maître d’ouvrage le système webertherm XM ultra 22, choisi pour limiter l’épaisseur de l’isolant tout en garantissant une résistance thermique suffisante. A cela s’ajoute la finition weber maxilin silco aquabalance, qui contribue à la pérennité des façades grâce à sa technologie spécifique. Des modénatures rapportées Baustyl, fabriquées sur mesure, ont également été mises en œuvre pour restituer les reliefs et les détails architecturaux existants (appuis, nez, corniches et débords de façade). Cette intervention a ainsi permis de préserver l’identité architecturale de l’ensemble immobilier tout en assurant la continuité de l’isolation thermique et en répondant aux exigences de performance au feu.

Dans la catégorie Sol / Carrelage, Batirea, basée à Deyme, au sud de Toulouse, a été récompensée pour sa participation à la construction du lycée public Lydie Salvayre, à Auterive (31), un chantier d’excellence à énergie positive. Sur plus de 10 000 m², l’entreprise a dû relever plusieurs défis techniques, dont la pose de carreaux de très grands formats, jusqu’à 3 x 1,5 m, et un calepinage associant plusieurs dimensions. Elle est également intervenue dans la cuisine collective classée P4S, où les sols devaient répondre à des exigences élevées d’étanchéité et de résistance aux sollicitations mécaniques et chimiques. Batirea a mobilisé plusieurs solutions Weber adaptées aux usages : webercol flex confort pour la pose des grands formats, webercol plus et webercol souple pour les carrelages en pose aléatoire, notamment sur plancher chauffant, ainsi que webersys hydro stop, associé à weberepox easy, pour assurer l’étanchéité et la réalisation des joints de la cuisine collective. Le système webersys protec a également été mis en œuvre pour garantir l’imperméabilisation sous faïence dans les sanitaires. La coordination de 21 entreprises en simultané a, par ailleurs, nécessité une organisation rigoureuse afin de respecter le calendrier de livraison.

Enfin, le jury a souhaité attribuer, à titre exceptionnel, un premier Prix Coup de cœur à DCM Carrelage (30) et son dirigeant Charles Davaux, pour la rénovation complète d’une piscine en pierre de Bourgogne. Réalisé en totale autonomie par un seul artisan en l’espace d’un mois, ce chantier conjuguait importante reprise technique et recherche esthétique exigeante. DCM Carrelage a dû corriger les irrégularités du radier et reprendre entièrement l’altimétrie de l’ouvrage afin de rétablir la planéité des surfaces et le bon fonctionnement hydraulique du débordement. DCM Carrelage a également modifié le sens d’écoulement de celui-ci, après une démolition partielle de l’arase. Le travail de la pierre de Bourgogne, avec l’intégration de tablettages et la réalisation soignée des claveaux autour de la bonde de fond, contribue à la qualité des finitions et à l’identité de l’ensemble. Pour mener à bien cette intervention, DCM Carrelage a utilisé plusieurs solutions Weber : le mortier weber mortier sud enaé, associé à weber latex, pour le rattrapage des supports et la reprise des niveaux, webercol piscine pour la pose des éléments en milieu immergé et weberepox easy pour le jointoiement des zones les plus sollicitées.

« 40 ans après, notre conviction reste intacte : c’est ensemble, main dans la main avec nos clients, que nous continuerons à faire avancer nos métiers et le marché. », souligne Arnaud Tractere, Directeur Général de Saint-Gobain Chryso et Weber France.

Le Qualiclub : 40 ans de partage et de partenariat

La remise des Georges d’Or 2026 a donc constitué l’un des temps forts du 40e anniversaire du Qualiclub qui a réuni plus de 100 entreprises à la Cité du Vin de Bordeaux.

Au fil des éditions, le Qualiclub s’est imposé comme un espace privilégié d’échanges entre professionnels. Son fonctionnement alterne réunions régionales, organisées les années impaires, et rencontres nationales, les années paires. Ces rendez-vous donnent aux membres l’occasion de confronter leurs pratiques, de découvrir les innovations et de s’informer en avant-première sur les évolutions du marché. Ils contribuent également à faire progresser l’offre commune de produits et de services, au bénéfice de leurs clients.

En célébrant cet anniversaire, Weber réaffirme l’importance de cette relation de proximité et de confiance construite dans la durée avec ses partenaires. Les Georges d’Or s’inscrivent pleinement dans cette démarche : au-delà de la distinction des lauréats, ils offrent une vitrine aux projets de leurs partenaires et à l’engagement des femmes et des hommes qui les portent au quotidien.

Car, comme le rappelle Arnaud Tractere, « À l’heure où les technologies et l’IA transforment nos métiers, l’expérience terrain, la maîtrise du geste et la relation de confiance avec nos clients restent plus essentielles que jamais. »

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