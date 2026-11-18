Afin de répondre aux exigences propres à chacun de ces différents environnements, plusieurs gammes de plafonds acoustiques Knauf Ceiling Solutions ont été prescrites, et mises en œuvre par la Sarl SOCOGYPS Languedoc Roussillon :

3 600 m² de dalles minérales laminées TOPIQ® Alpha fabriquées dans la nouvelle usine d’Illange . Présentes au sein de l’école d’ingénieurs et dans les halls d’ascenseurs , elles possèdent une absorption acoustique de 1,0 αw limitant la réverbération des bruits pour une intelligibilité optimale des conversations .

fabriquées dans la nouvelle . Présentes au sein de , elles possèdent une limitant la réverbération des bruits pour une . 4 100 m² de dalles THERMATEX® Alpha HD 30 mm dans les salles de réunion et les bureaux individuels . Avec son atténuation acoustique latérale de 41 dB, cette solution garantit la confidentialité des échanges entre les différentes pièces.

dans les . Avec son atténuation acoustique latérale de 41 dB, cette solution garantit la confidentialité des échanges entre les différentes pièces. 250 m² de dalles THERMATEX® Aquatec résistantes à l’humidité dans l’ensemble des sanitaires.

280 m² de panneaux-bandes Perla OP 19 dans les circulations. Une solution mur à mur associant esthétique et confort acoustique.

Cette offre minérale large concilie confort des occupants, qualité architecturale et durabilité, en phase avec la certification BREEAM very good obtenue par le projet. Dans le programme Castel Med Park, toutes les solutions Knauf Ceiling Solutions sont également démontables afin de faciliter l’accès aux réseaux techniques situés dans le plénum.

Espace cafétéria de l’école d’ingénieurs - Crédit photo Knauf Ceiling Solutions - Photographe Delphine Coutant

L’école d’ingénieurs : privilégier le confort acoustique et visuel des occupants

Pour garantir de bonnes conditions d’apprentissage, la qualité acoustique est primordiale. Les solutions TOPIQ® Alpha 20 mm ont été choisies pour leur haut niveau d’absorption des bruits atteignant un coefficient αw 1,00 (Classe A). Étudiants et personnels de l’école bénéficient ainsi d’un cadre empreint de sérénité, favorisant une meilleure concentration.

Avec cette solution TOPIQ® Alpha 20 mm, le confort des occupants va au-delà de l’acoustique ! Sa surface, extra-blanche et la plus plane disponible sur le marché dans cette catégorie de produits (laine minérale laminée), offre un aspect lumineux, élégant et contemporain. Sa réflexion lumineuse de 86 % a contribué à la réduction du nombre de points lumineux dans les salles de classe et la cafétéria. Pratique, la dalle n’a pas de sens de pose. Pas de risque « d’effet damier » lors d’une intervention de maintenance sur les réseaux par exemple.

Certifiée Eurofins Indoor Air Comfort® Classe A+ pour ses faibles émissions de COV, TOPIQ® Alpha 20 mm participe également à un air intérieur plus sain.

Dans les salles de classe et la cafétéria 3 000 m² de dalles TOPIQ® Alpha 20 mm ont été installées au format 600 x 600 mm, avec un détail de bord Board et une ossature apparente (DONN® DX24). Une version 1 200 x 600 mm, avec détail de bord Tegular et ossature apparente décorative (PERFECTLINE XL²), a été mise en œuvre dans les halls d’ascenseurs de l’école et des trois autres bâtiments (600 m² au total).

Les bureaux et salles de réunion : assurer la continuité du traitement acoustique

À Castel Med Park, les cloisons des bureaux ont été installées lors de la vente des différents espaces. Afin d’anticiper le traitement acoustique et de conserver un niveau de confort homogène quelle que soit la configuration actuelle ou dans le futur, Knauf Ceiling Solutions a prescrit la solution THERMATEX® Alpha HD 30 mm sur l’ensemble des plateaux. Un choix qui permet d’accompagner l’évolution des aménagements et des cloisons au fil du temps. Au total 4 100 m² de dalles 600 x 600 mm avec un détail de bord Tegular 15 ont été posées sur une ossature apparente décorative PERFECTLINE XL².

Leur atout ? Une absorption acoustique αw de 0,90 alliée à une atténuation latérale de 41 dB. Un duo gagnant pour réduire la réverbération sonore d’un espace tout en limitant efficacement la transmission des bruits entre deux salles adjacentes. Un enjeu particulièrement important dans des espaces de travail cloisonnés. La dalle THERMATEX® Alpha HD 30 mm affiche également une réflexion lumineuse de 88 %, favorisant une bonne diffusion de la lumière naturelle et artificielle.

Les sanitaires : résister à l’humidité

Dans les sanitaires, les enjeux sont différents. Le plafond doit résister durablement à un environnement exposé à l’humidité et aux projections d’eau, ainsi qu’aux opérations de nettoyage et d’entretien. La dalle THERMATEX® Aquatec (600 x 600 mm - détail de bord Board - ossature apparente DONN® DX24) convient particulièrement à cet environnement soumis à une forte hygrométrie. Elle présente une résistance à l’humidité pouvant aller jusqu’à 100 % et peut être nettoyée à haute pression ou avec des produits détergents pour supprimer la prolifération des bactéries.

Crédit photos Knauf Ceiling Solutions - Photographe Delphine Coutant

Les circulations : un style épuré contemporain

Dans les circulations, la solution plafond devait à la fois s’intégrer à la configuration cintrée des couloirs et offrir une esthétique minimaliste. Les 280 m² de Perla OP 19 mm, au format 1 800 x 600 mm (détail de bord Board et ossature apparente DONN® DX24), permettent de disposer de panneaux-bandes de mur à mur afin de préserver la fluidité des lignes architecturales. La largeur de la circulation est ainsi couverte sans rive visible. La cornière positionnée sur chaque côté permet de suivre les courbes des circulations.

L’acoustique n’est pas en reste ! Son absorption acoustique αw de 0,90 (Classe A) contribue à réduire les bruits qui peuvent être importants dans ces espaces de passage.

Critère important : les dalles Perla OP 19 mm se soulèvent sans outil pour un accès facilité aux éléments techniques dans le plénum.

Crédit photo Knauf Ceiling Solutions - Photographe Delphine Coutant

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