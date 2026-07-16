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Comment rénover et réparer le bâti ancien et contemporain

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Communiqué
Publié le 16 juillet 2026
Depuis de nombreuses années, Saint-Gobain Weber s’engage en faveur d’une construction et d’une rénovation plus durables. Préservation du bâti ancien, amélioration de la performance énergétique et réduction des émissions de CO₂ : les enjeux du secteur nécessitent des solutions concrètes et adaptées au terrain. Pour accompagner les artisans au quotidien, Weber propose sa brochure Rénover et Réparer le bâti ancien et contemporain, un guide pratique réunissant recommandations techniques et solutions pensées pour simplifier l’expérience chantier.
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Les Enduits Georges Weber : l'excellence historique de la rénovation de façade

Au cœur de la restauration patrimoniale, la gamme Enduits Georges Weber de Saint-Gobain Weber perpétue le savoir-faire traditionnel à base de chaux aérienne tout en répondant aux exigences actuelles de la rénovation. Pensés pour respecter les maçonneries anciennes et préserver l’authenticité du bâti, ces enduits offrent une excellente tolérance à la montée en charge et permettent de rénover efficacement les façades hétérogènes, même en forte épaisseur. Déclinés en plusieurs granulométries et 72 teintes, ils s’adaptent aux spécificités architecturales régionales tout en garantissant performance, durabilité et confort de mise en œuvre pour les artisans.

Tradical® : l’innovation biosourcée au service du bâti ancien

Avec sa gamme Tradical®, Weber développe des solutions à base de chaux aérienne et de chanvre pensées pour une rénovation plus durable et respectueuse du patrimoine. Véritable symbole de l’engagement biosourcé de la marque, le béton de chanvre Tradical® associe performance thermique, confort hygrothermique et respect des maçonneries anciennes. La gamme intègre également enaé, un corps d’enduit chaux-chanvre prêt à l’emploi formulé avec 40 % de chènevotte fine végétale, permettant un allègement de 40 % par rapport à un mortier traditionnel. Compatible avec les supports les plus tendres comme la terre crue ou le mâchefer, il réduit la pénibilité sur chantier et s’applique aussi bien manuellement que mécaniquement.

La chaux aérienne : l’alliée du bâti ancien

Particulièrement adaptée à la rénovation du bâti ancien, la chaux aérienne séduit par sa souplesse, sa perméabilité à la vapeur d’eau et ses qualités esthétiques. Utilisée dans les enduits Weber et les chaux formulées Tradical®, elle permet aux maçonneries de respirer, favorise les échanges gazeux et limite les risques de fissuration grâce à sa meilleure élasticité. Sa prise plus lente respecte également davantage les supports anciens et contribue à préserver durablement l’authenticité des façades.

 

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