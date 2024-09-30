Grandem Farm : double protection pour vos bâtiments agricoles photovoltaïques

Les bâtiments agricoles, qu’ils soient destinés à l’élevage ou au stockage, disposent de toitures idéales pour accueillir des panneaux solaires. En plus d’une démarche écologique, c’est une source de revenus pour les agriculteurs grâce à la vente d’électricité.

Cependant, les conditions en milieu agricole sont souvent éprouvantes pour les matériaux : humidité, variations de température, substances corrosives... Autant de facteurs qui peuvent affecter la durabilité de vos installations, menaçant ainsi la pérennité des installations photovoltaïques.

Fort de 30 années d'expérience auprès des agriculteurs, Joris Ide a conçu un nouveau revêtement pour répondre à ce défi : Grandem Farm, un revêtement innovant combinant deux technologies avancées. D’une part, Grandem, avec son revêtement antidérapant, facilite et sécurise l’installation des panneaux. D’autre part, JI Farm +, conçu pour résister aux agressions du milieu agricole, assure une durabilité maximale.

Cette association unique garantit une protection optimale des bâtiments agricoles tout en sécurisant l’investissement photovoltaïque sur le long terme, avec une garantie de 20 ans.