Grandem Farm : double protection pour vos bâtiments agricoles photovoltaïques
Les bâtiments agricoles, qu’ils soient destinés à l’élevage ou au stockage, disposent de toitures idéales pour accueillir des panneaux solaires. En plus d’une démarche écologique, c’est une source de revenus pour les agriculteurs grâce à la vente d’électricité.
Cependant, les conditions en milieu agricole sont souvent éprouvantes pour les matériaux : humidité, variations de température, substances corrosives... Autant de facteurs qui peuvent affecter la durabilité de vos installations, menaçant ainsi la pérennité des installations photovoltaïques.
Fort de 30 années d'expérience auprès des agriculteurs, Joris Ide a conçu un nouveau revêtement pour répondre à ce défi : Grandem Farm, un revêtement innovant combinant deux technologies avancées. D’une part, Grandem, avec son revêtement antidérapant, facilite et sécurise l’installation des panneaux. D’autre part, JI Farm +, conçu pour résister aux agressions du milieu agricole, assure une durabilité maximale.
Cette association unique garantit une protection optimale des bâtiments agricoles tout en sécurisant l’investissement photovoltaïque sur le long terme, avec une garantie de 20 ans.
Les tags associés
« Évolution modérée » dans la couverture en tuile début 2026
D'après le dernier observatoire de la FFTB, l'activité est marquée par l'« atonie » chez les couvreurs début 2026. Même si la part d'entreprises sondées enregistrant une activité normale progresse, des...
Hangar métallique : Henri Hihacks réalise son atelier de rêve avec Joris Ide
Avec Joris Ide, Henri Hihacks réalise un hangar isolé en construction métallique alliant modularité, performance technique et innovation.
Maison Midori : une toiture acier performante pour une construction en Normandie
En Normandie, la Maison Midori mise sur la toiture acier JI Vieo Roof 1050 de Joris Ide pour allier design, durabilité et performance énergétique.
Edilians étend son expertise en rénovation de toiture
Tuile, énergie solaire, isolation… Edilians développe depuis des années son expertise en rénovation de toiture. Tour de son stand au salon Norbat 2026, qui illustre bien la tendance du fabricant.