Podcast
ConnexionS'abonner
Fermer

Grandem Farm : double protection pour vos bâtiments agricoles photovoltaïques

Partager le communiqué
Communiqué
Publié le 30 septembre 2024
Dans le secteur agricole, il est essentiel d'utiliser des matériaux capables de résister à des environnements exigeants. Avec Grandem Farm, Joris Ide propose un revêtement métallique innovant spécialement conçu pour les bâtiments agricoles équipés de panneaux photovoltaïques.
Grandem Farm : double protection pour vos bâtiments agricoles photovoltaïques - Batiweb

Les bâtiments agricoles, qu’ils soient destinés à l’élevage ou au stockage, disposent de toitures idéales pour accueillir des panneaux solaires. En plus d’une démarche écologique, c’est une source de revenus pour les agriculteurs grâce à la vente d’électricité.

Cependant, les conditions en milieu agricole sont souvent éprouvantes pour les matériaux : humidité, variations de température, substances corrosives... Autant de facteurs qui peuvent affecter la durabilité de vos installations, menaçant ainsi la pérennité des installations photovoltaïques.

Fort de 30 années d'expérience auprès des agriculteurs, Joris Ide a conçu un nouveau revêtement pour répondre à ce défi : Grandem Farm, un revêtement innovant combinant deux technologies avancées. D’une part, Grandem, avec son revêtement antidérapant, facilite et sécurise l’installation des panneaux. D’autre part, JI Farm +, conçu pour résister aux agressions du milieu agricole, assure une durabilité maximale.

Cette association unique garantit une protection optimale des bâtiments agricoles tout en sécurisant l’investissement photovoltaïque sur le long terme, avec une garantie de 20 ans.

 

Documentation

Les tags associés

Sur le même sujet

Annonceurs
Profitez d'un large choix d'outils de communication
Devenez annonceur sur Batiweb
Je deviens annonceur
JORIS IDE - Batiweb

Joris Ide est un acteur international majeur dans le secteur de l’acier.  Fort de plus de...

Hille 174
B8750 Zwevezele
Belgique

Plus d'informations


Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.