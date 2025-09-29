« Avec un RAR, l’artisan peut se concentrer sur son métier »

« L’engagement de la filière en faveur de la rénovation énergétique est nécessaire. »

S.D. : « Aujourd’hui, les Français consomment une énergie électrique considérable, cela ne peut plus durer. L’engagement en faveur de la rénovation énergétique est nécessaire car il est sociétal, environnemental et qu’il touche aussi le portefeuille de nos clients.

Notre rôle, en tant que distributeur est de proposer aux installateurs une offre commerciale la plus précise possible, et la plus marquée autour de la rénovation énergétique. L’objectif final est que le particulier bénéficie au maximum de ces aides et parvienne à réduire sa facture. »

« Un installateur guidé par un RAR, c’est un installateur satisfait. Et donc, un client qui revient. »

S.D. : « Se former pour devenir RAR était, pour moi, capital.

Le contexte réglementaire est régulièrement chamboulé et il faut que nous soyons en permanence informés, nous les distributeurs. Il faut être à l’affût de tout afin d’aider les artisans à faire l’offre la plus intéressante pour le client final. C’est un enjeu qui pèse sur la rénovation énergétique, et c’est un vrai enjeu business pour toute la filière. Un distributeur qui s’engage en tant que RAR le fait pour aider les artisans de la filière à concrétiser au mieux les offres de prix qu’ils doivent formuler. »

« Les RAR sont porteurs du cadre technique, comme du cadre réglementaire. »

S.D. : « Le montage des dossiers est, par essence, complexe et pour contourner la difficulté il faut être habitué à la profusion de démarches administratives. Un distributeur-RAR doit donc, non seulement, maîtriser techniquement les produits, mais aussi maîtriser le cadre réglementaire.

Nos artisans sont d’ailleurs en attente de conseils, car leur rôle est avant tout de mener à bien leurs chantiers. Leur simplifier le montage administratif en amont, c’est leur faciliter la vie, leur permettre de se concentrer sur leur expertise, de consacrer davantage de temps à leurs chantiers et à leurs équipes. »

« Les outils du programme OSCAR permettent aux RAR de fournir les conseils les plus complets possibles. »

S.D. : « La plateforme OSCAR est la synthèse parfaite, réglementaire et technique, de tous les outils qui permettent aux RAR de conseiller au mieux les artisans. On y trouve toutes les données nécessaires pour être en permanence à jour et faciliter la vie de nos clients : pour formuler leur offre, et pour réaliser leur chantier. Avec un objectif commun : consommer moins d’énergie et faire faire des économies à nos clients finaux. »

