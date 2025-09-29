ConnexionS'abonner
ITE : une façade architectonique en fibres-ciment ondulé

Communiqué
Publié le 29 septembre 2025
La plaque ondulée en fibres-ciment se réinvente en bardage : durable et expressive, elle s’émancipe des codes traditionnels de la façade.
Dépasser les usages, ouvrir les possibilités 

Longtemps cantonnée à l’univers agricole, la plaque ondulée fibres-ciment Eternit ne se limite plus à un usage fonctionnel et inspire aujourd’hui de nombreux architectes pour son utilisation en façade. Economique et durable, elle procure une grande liberté d’expression et apporte des options performantes pour habiller et protéger l’enveloppe des bâtiments, avec sa mise en œuvre dans le cadre d’une isolation thermique par l’extérieur (ITE). 

Une identité visuelle audacieuse

Bien plus qu’un simple revêtement extérieur, la plaque ondulée confère aux façades une identité visuelle forte qui sublime les édifices.

Sa forme ondulée insuffle au bardage un mouvement subtil et dynamique qui joue avec la lumière et transforme les façades au rythme du jour, dans une écriture architecturale inédite. Ce relief naturel permet aux architectes de composer des calepinages originaux, tout en conservant une grande simplicité de mise en œuvre, sans compromettre les besoins de performance du bâtiment. 

Le fibres-ciment : un matériau durable

Avec une durabilité de 50 ans, les plaques ondulées fibres-ciment Eternit présentent une grande stabilité structurelle et sont à l’épreuve du temps.
Ayant obtenu le classement Q4 par le CSTB pour leur résistance et A2s1,d0 par le classement européen Euroclasses pour leur comportement au feu, elles peuvent être mises en œuvre lors de la conception d'un ERP. 
Leur forme ondulée rend plus complexe le vandalisme tels que les tags ou graffitis qui risqueraient de dégrader l’esthétique des ouvrages. 
Fabriquées en France les plaques ondulées Eternit sont issues de matières premières naturelles : ciment, eau, fibres de bois, fibres textiles et air.
Les gammes Eternit font l’objet de Fiches de Déclaration Environnementale et Sanitaire (FDES) et répondent aux exigences des cibles de la construction HQE®

Contrairement au métal, le fibres-ciment ne s’oxyde pas, ne se corrode pas et ne moisit pas. Matériau respectueux de l’environnement, il nécessite peu d’entretien et se parera d’une belle patine au fils des années.

