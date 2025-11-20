Le dispositif Revilo de Vinci Construction illustre comment certaines communes adaptent leurs espaces face aux canicules. Comment ? En prenant en compte le végétal, la gestion des eaux pluviales, les sols et les revêtements

Avec la multiplication des épisodes caniculaires en France, les villes tentent de s'adapter au changement climatique. Et face aux îlots de chaleur qui peuvent s'y former, Vinci Construction a présenté son dispositif Revilo lors du Salon des maires 2025 à Paris. À quelques mois des élections municipales, la transition écologique semble préoccuper plusieurs élus dans l'assistance.

Selon David Rybojad, en charge du développement du dispositif, Revilo promet de prendre en compte le végétal, la gestion des eaux pluviales, les sols et les revêtements. L'entreprise, qui a déjà utilisé Revilo pour quelques chantiers, a donné la parole à des représentants de deux communes concernées par des travaux de transformation.

Dans le Var, des sols désimperméabilisés pour évacuer les eaux de pluie

À Barjols (Var), un parking, construit au-dessus d'une rivière et sujet à des inondations fréquentes, a par exemple bénéficié du dispositif. Les sols ont été désimperméabilisés et des bassins enterrés ont été construits pour permettre de gérer jusqu'à des pluies centennales.

Pour ce chantier, la maire Cathy Venturino-Gabelle précise que la commune a reçu le financement de « la communauté de communes, du département, de la région, de l'État, de l'agence de l'eau et de l'Europe ».

« Trois jours après la livraison, une pluie décennale s'est abattue sur la commune. Et cette fois, la rue qui est en contrebas de la place n'a pas été inondée », ajoute l'élue. La perméabilité des sols semble aussi bénéficier à la végétation : « Nous avons des platanes bicentenaires sur cette place qui ont repris de la vigueur grâce au fait que l'eau puisse s'infiltrer dans le sol. Des espèces endémiques ont aussi été ajoutées qui ont moins besoin d'eau ».

Dans sa mission de trouver des solutions pour rafraîchir les villes, Revilo semble avoir identifié les cours d'écoles comme une priorité à végétaliser. « Non seulement la cour d'école doit être plus habitable pour les enfants au quotidien, mais elle sera aussi un potentiel refuge dans les vagues de chaleur pour les habitants dès lors qu'il pourra être décidé de les ouvrir aux habitants », reprend David Rybojad.

Un nouveau square dans une ville francilienne

Dans la ville du Pecq (Yvelines), le square Jacques-Tati a aussi été repensé par Revilo. Là encore, l'idée était de créer un îlot de fraicheur avec de la verdure, tout en permettant l'évacuation des eaux de pluie. « Le square a été récompensé du prix de l'aménagement urbain aux Victoires de l’investissement local », se félicite Michel Edmond, responsable des services techniques de la ville.

Les deux tiers de la place ont ainsi été désimperméabilisés, des arbres ont été plantés, des revêtements beiges ont été fixés et une aire de jeux pour enfants a été installée. Une mise au vert discrète, mais qui satisfait M. Edmond.

Par Raphaël Barrou