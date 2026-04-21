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Un nouveau service en ligne pour évaluer l’impact carbone des rénovations

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Communiqué
Publié le 21 avril 2026
Score’RENO : simulateur gratuit pour comparer l’impact carbone des solutions de rénovation énergétique, en phase chantier et exploitation.
Un nouveau service en ligne pour évaluer l’impact carbone des rénovations - Batiweb

Un fonctionnement pédagogique en trois étapes

Score’RENO propose une approche simplifiée à l’aide d’un parcours en trois temps :

  • Projet : L’utilisateur professionnel renseigne les informations sur la maison ou le bâtiment de son client, ainsi que les caractéristiques du bâti et des équipements actuels.
  • Scénarios : Le professionnel sélectionne un ou plusieurs lots à rénover parmi les sept proposés, puis les configure grâce aux solutions et produits proposés.
  • Résultats : Score’RENO restitue les résultats de calcul carbone des différents scénarios de rénovation étudiés, et propose une comparaison relative à l’état initial non rénové.

Une première version d'outil

Ce service propose une approche simplifiée ; ses résultats sont à interpréter comme des indicateurs permettant une aide à la décision par comparaison de solutions simulées sur la même base de calcul.

Dans sa phase de lancement, Score’RENO est proposé en version BETA, afin de collecter les commentaires et questionnements des utilisateurs et se projeter sur une version enrichie et consolidée du service.

« Mon client veut savoir si les travaux que je lui chiffre permettent de diminuer l'impact carbone de son logement. Avec Score'RENO, je peux lui montrer que cela vaut le coup ! »

Les hypothèses de la méthode de calcul

En l’absence de règles conventionnelles d’analyse de cycle de vie en rénovation, la durée de vie du bâtiment retenue dans l’outil est de 50 ans.

Les remplacements des produits et équipements sont pris en compte dans les scénarios de rénovation.

Les impacts des produits réemployés sont considérés nuls.

Des acteurs et contributeurs de référence

Cet outil a été élaboré de manière concertée dans le cadre du programme PROFEEL avec les 16 organisations professionnelles du bâtiment partenaires du programme et les Pouvoirs Publics (ANAH, ADEME, DHUP et DGEC), sous le pilotage de l’Agence Qualité Construction (AQC).

L’outil fait appel aux données de la base nationale de données environnementales de référence INIES, au moteur de calcul Energie 3CL et au moteur de calcul Environnement du CSTB.

Score’RENO a bénéficié du cadrage et de l’appui technique du CEREMA et de Tribu Energie.

 

Pour en savoir plus exit_to_app

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