Formations plafonds certifiées Qualiopi Ecophon et Eurocoustic
Des formations certifiées pour monter en compétence sur les plafonds
Ecophon et Eurocoustic proposent une offre complète de formations certifiées Qualiopi, dédiée aux professionnels du bâtiment souhaitant renforcer leurs compétences techniques, réglementaires et opérationnelles autour des plafonds acoustiques.
Ces formations permettent aux entreprises de bénéficier d’une prise en charge totale ou partielle par les OPCO, dans le cadre d’une demande d’accompagnement et de financement.
Une offre adaptée aux installateurs et conducteurs de travaux
Les formations s’adressent principalement à :
→ Installateurs / poseurs
- Mise en œuvre des plafonds modulaires
- Fondamentaux du DTU 58-1
- Îlots acoustiques
- Systèmes à ossatures cachées
- Applications murales
- Pose de textile technique
- Enduits projetés
- Systèmes hygiène
- Ossatures primaires
→ Conducteurs de travaux
- Lecture et exploitation des maquettes BIM
- Chiffrage et calepinage
- Bases d’acoustique appliquée aux plafonds
- Aide à la conception et à la prescription
→ Des formations flexibles, partout en France
- Durée : de ½ journée à 3 jours, selon le niveau et les objectifs
- Formats : dans l’un des 4 centres de formation répartis sur le territoire, sur chantier ou directement chez le client
- Effectif : de 7 à 12 participants par session
- Tarifs : détaillés dans la brochure de formation
Un accompagnement après la formation
À l’issue des formations, les équipes bénéficient d’un suivi personnalisé et d’un accompagnement projets assuré par le Bureau d’Études Techniques (BET) Saint Gobain Plafonds, pour sécuriser les choix techniques et les mises en œuvre sur chantier.
Brochure formation disponible
L’ensemble des programmes, durées, niveaux et tarifs est disponible dans la brochure de formation Ecophon & Eurocoustic.
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