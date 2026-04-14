Formations plafonds certifiées Qualiopi Ecophon et Eurocoustic

Des formations certifiées pour monter en compétence sur les plafonds

Ecophon et Eurocoustic proposent une offre complète de formations certifiées Qualiopi, dédiée aux professionnels du bâtiment souhaitant renforcer leurs compétences techniques, réglementaires et opérationnelles autour des plafonds acoustiques.

Ces formations permettent aux entreprises de bénéficier d’une prise en charge totale ou partielle par les OPCO, dans le cadre d’une demande d’accompagnement et de financement.

Une offre adaptée aux installateurs et conducteurs de travaux

Les formations s’adressent principalement à :

→ Installateurs / poseurs

Mise en œuvre des plafonds modulaires

Fondamentaux du DTU 58-1

Îlots acoustiques

Systèmes à ossatures cachées

Applications murales

Pose de textile technique

Enduits projetés

Systèmes hygiène

Ossatures primaires

→ Conducteurs de travaux

Lecture et exploitation des maquettes BIM

Chiffrage et calepinage

Bases d’acoustique appliquée aux plafonds

Aide à la conception et à la prescription

→ Des formations flexibles, partout en France

Durée : de ½ journée à 3 jours , selon le niveau et les objectifs

: , selon le niveau et les objectifs Formats : dans l’un des 4 centres de formation répartis sur le territoire, sur chantier ou directement chez le client

: dans l’un des répartis sur le territoire, ou directement Effectif : de 7 à 12 participants par session

: de par session Tarifs : détaillés dans la brochure de formation

Un accompagnement après la formation

À l’issue des formations, les équipes bénéficient d’un suivi personnalisé et d’un accompagnement projets assuré par le Bureau d’Études Techniques (BET) Saint Gobain Plafonds, pour sécuriser les choix techniques et les mises en œuvre sur chantier.

Brochure formation disponible

L’ensemble des programmes, durées, niveaux et tarifs est disponible dans la brochure de formation Ecophon & Eurocoustic.

Pour en savoir plus exit_to_app