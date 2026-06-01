Construction neuve : un rebond fragile confirmé en avril 2026

Les statistiques de la construction publiées par le ministère du Logement pour le mois d'avril 2026 dessinent un tableau contrasté : si les indicateurs mensuels accusent un net repli après un mars exceptionnel, la tendance de fond sur les quatre premiers mois de l'année reste orientée à la hausse par rapport à 2025.

Avec 28 979 logements autorisés en avril, les permis de construire enregistrent une chute de 29,5 % par rapport à mars. Un recul spectaculaire, mais largement mécanique : il compense point pour point la hausse de 29,3 % enregistrée le mois précédent. Selon la note de conjoncture du ministère, cette volatilité s'explique avant tout par les logements collectifs, dont les autorisations « avaient fortement progressé en mars » avant de chuter en avril.

Du côté des mises en chantier, la dynamique est similaire. Le nombre de logements dont les travaux auraient démarré en avril s'établirait à 27 756 unités, en baisse de 10,4 % par rapport à mars. Selon le ministère, « la diminution constatée en avril serait due à un net recul des mises en chantier de logements collectifs, qui avaient fortement progressé en mars, tandis que celles des logements individuels progresseraient légèrement ».

Sur les quatre premiers mois de 2026, la photographie est plus encourageante : le niveau mensuel moyen des autorisations dépasse de 8,4 % celui de la même période en 2025, et les mises en chantier affichent un bond de 27,1 % sur la même base de comparaison.

Sur douze mois, le déficit structurel persiste

Ces signaux positifs ne masquent pas un retard de fond. Sur la période mai 2025 – avril 2026, 384 539 logements ont été autorisés, soit 5,5 % de moins que la moyenne des cinq années précédentes. Le cumul des mises en chantier sur la même période — 290 841 unités — reste inférieur de 14,9 % à cette même référence quinquennale. Le ministère y voit néanmoins un signe encourageant, notant qu'il s'agit du « plus haut cumul annuel atteint depuis décembre 2023 ».

Les permis de logements individuels reculent de 6,3 % en avril, à 12 306 unités, avec un repli sur l'individuel pur (-5 %) comme sur l'individuel groupé (-8,9 %). Sur douze mois glissants, le cumul reste « inférieur de 15,7 % à la moyenne enregistrée sur les cinq années précédentes », selon la note ministérielle.

Côté chantiers, l'individuel résiste mieux : les ouvertures progresseraient de 3,2 %, « tirées par la hausse de l'individuel groupé (+13,3 %) tandis que l'individuel pur diminuerait un peu (-1,4 %) ». Sur douze mois, le cumul demeure toutefois en retrait de 24,3 % par rapport à la moyenne de référence.

C'est le logement collectif qui explique l'essentiel des soubresauts mensuels. Les autorisations chutent de 40,4 % en avril, à 16 673 unités. Le ministère parle d'« une chute très marquée des autorisations tant des logements en résidence que des logements collectifs ordinaires ». Sur douze mois, le solde reste néanmoins légèrement positif (+1,4 % par rapport à la moyenne quinquennale), porté par un niveau « très au-dessus de la tendance de moyen terme pour les logements en résidence », quand les logements collectifs ordinaires se situent « à un niveau un peu inférieur à leur moyenne de long terme ».

Les ouvertures de chantiers collectifs reculeraient de 17,1 % en avril, à 17 217 unités. La note impute cette baisse à « une très forte baisse des logements en résidence, ainsi que par un recul des logements collectifs ordinaires ». Sur douze mois, le cumul demeure inférieur de 8,3 % à la moyenne des cinq dernières années.

Non résidentiel : une dynamique plus solide

Le secteur des locaux non résidentiels offre un tableau plus encourageant. Sur les trois derniers mois (février-avril 2026), les autorisations s'élèvent à 9 millions de m², en hausse de 2,1 % sur un an. Elles « progressent pour les commerces et activités de service (+9,9 %), les exploitations agricoles et forestières ( 6,8 %) et les autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire (+ 3,5 %) ». Seuls les équipements d'intérêt collectif et services publics sont en repli (-16,8 %).

Sur douze mois, le total des autorisations atteint 36,7 millions de m², mais accuse un recul de 4,1 % par rapport aux douze mois précédents, « en baisse pour les autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire (- 15,8 %) », selon le ministère.

Les mises en chantier non résidentielles affichent en revanche une nette progression : +8,8 % sur trois mois (5,3 millions de m²) et +7,6 % sur douze mois (21,2 millions de m²). Sur l'année glissante, le ministère souligne que « les surfaces de locaux non résidentiels mis en chantier augmentent pour tous les secteurs d'activité ».

Sur douze mois, l'Île-de-France (+16,1 %) et les DROM ( 11,2 %) concentrent les plus fortes hausses d'autorisations non résidentielles, quand Provence-Alpes-Côte d'Azur (-16 %) et les Hauts-de-France (-24,4 %) enregistrent les baisses les plus prononcées. Pour les mises en chantier, c'est le Centre-Val de Loire (+35 %) et la Corse (+28,9 %) qui tirent leur épingle du jeu, tandis que la Normandie (-10,4 %) et l'Auvergne-Rhône-Alpes (- 5,7 %) sont à la traîne.