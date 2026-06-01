NGE rachète Clarac Espaces Verts et renforce son activité paysage
NGE (Nouvelles générations d'entrepreneurs) annonce l'acquisition de l'entreprise Clarac espaces verts, spécialiste de la création et de l'entretien d'espaces verts, installée à Pamiers (Ariège). Le groupe NGE annonce que sa filiale paysages rassemble désormais 300 collaborateurs répartis dans douze implantations.
Selon la marque, cette opération doit permettre de poursuivre le développement de sa « stratégie de maillage territorial et de diversification au service de la transition écologique ». NGE ajoute que l'intégration de Clarac espaces verts se fera sans remettre en cause son ancrage local.
Un nouveau site inauguré par NGE en Haute-Garonne
En 2025, Clarac espaces verts revendiquait 6,5 millions d'euros de chiffre d'affaires et 35 collaborateurs. La communication du groupe NGE rappelle qu'elle a réalisé les travaux d'aménagement du parking du Zénith de Toulouse, les travaux de découverte du canal cours Rambaud à Pamiers, les travaux d'aménagement du cœur de ville d'Ax-les-Thermes.
L'annonce est intervenue alors que NGE inaugurait sa nouvelle implantation à Muret (Haute-Garonne) : un site de trois hectares qui réunit 180 collaborateurs. Parmi les métiers représentés figurent ceux du terrassement, du cycle de l'eau, de génie civil, des routes, des énergies et des télécoms. La marque met en avant l'autonomie en énergie de ses bâtiments avec 6 000 m2 de panneaux solaires.
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