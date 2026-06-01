Podcast
ConnexionS'abonner
Fermer

NGE rachète Clarac Espaces Verts et renforce son activité paysage

Partager l'article
Acquisition
Publié le 01 juin 2026 à 9h50, mis à jour le 01 juin 2026 à 14h57, par Raphaël Barrou
NGE annonce l'acquisition de Clarac Espaces Verts en Ariège. Sa filiale paysage compte désormais 300 collaborateurs répartis sur douze implantations.
©Cyril Cortez - Batiweb
©Cyril Cortez

NGE (Nouvelles générations d'entrepreneurs) annonce l'acquisition de l'entreprise Clarac espaces verts, spécialiste de la création et de l'entretien d'espaces verts, installée à Pamiers (Ariège). Le groupe NGE annonce que sa filiale paysages rassemble désormais 300 collaborateurs répartis dans douze implantations. 

Selon la marque, cette opération doit permettre de poursuivre le développement de sa « stratégie de maillage territorial et de diversification au service de la transition écologique ». NGE ajoute que l'intégration de Clarac espaces verts se fera sans remettre en cause son ancrage local. 

Un nouveau site inauguré par NGE en Haute-Garonne

 

En 2025, Clarac espaces verts revendiquait 6,5 millions d'euros de chiffre d'affaires et 35 collaborateurs. La communication du groupe NGE rappelle qu'elle a réalisé les travaux d'aménagement du parking du Zénith de Toulouse, les travaux de découverte du canal cours Rambaud à Pamiers, les travaux d'aménagement du cœur de ville d'Ax-les-Thermes. 

L'annonce est intervenue alors que NGE inaugurait sa nouvelle implantation à Muret (Haute-Garonne) : un site de trois hectares qui réunit 180 collaborateurs. Parmi les métiers représentés figurent ceux du terrassement, du cycle de l'eau, de génie civil, des routes, des énergies et des télécoms. La marque met en avant l'autonomie en énergie de ses bâtiments avec 6 000 m2 de panneaux solaires. 

Newsletter

Ne manquez plus l’actualité du bâtiment !

Inscrivez-vous à la newsletter pour recevoir directement dans votre boîte mail les dernières actus du BTP

Je m’abonne gratuitement →
Raphaël Barrou
Journaliste - Batiweb

Raphaël Barrou est journaliste à la rédaction de Batiweb. Passionné par le monde du bâtiment et de l’immobilier, il s’intéresse en particulier aux actualités de travaux de rénovation et à l’avenir du secteur de la construction concernant l’utilisation de l’IA et de la robotique.

Les tags associés

Sur le même sujet


Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.