Isolation acoustique et esthétique d'un gymnase à Marseille

Aux cours d'EPS également, une bonne concentration aide à remporter son match ou à parfaire ses figures acrobatiques ! Une isolation acoustique performante occasionne moins de réverbération et d’écho, plus d’intelligibilité et permet donc davantage de calme et d’attention.

C’est pour répondre à ces problématiques concernant un chantier à Marseille que le constructeur Eiffage Construction et l’entreprise de pose/négoce L’Atelier de la Toiture cherchaient un produit isolant thermiquement et acoustiquement. Ils devaient isoler 1054,62 m² de toiture du gymnase d’une nouvelle école primaire dans le quartier de La Capelette.

Unilin Insulation leur a fourni le panneau de toiture Usystem Roof DS Acoustic HD. Ce panneau sandwich chevronné est une solution d’isolation par l’extérieur, spécialement dédiée aux ERP (Établissements Recevant du Public).

Panneau bi-matière polyuréthane et laine de roche haute densité, Usystem Roof DS Acoustic HD, en plus d’être thermiquement performant et résistant au feu, améliore le confort acoustique. Avec sa largeur de 1200 mm et sa longueur pouvant aller jusqu’à 8 mètres, le produit est adapté aux très grandes portées, pour les rénovations lourdes comme pour les constructions neuves à l’instar de ce chantier.

Ici, il a été proposé en épaisseur 145 mm (85 mm de PU et 60 mm de laine de roche haute densité) pour une résistance thermique de 5,45 m².K/W. Fourni en version non lattée, il n’est pas nécessaire de retourner les panneaux pendant la pose.

La finition Wood Wool Super Fine en épaisseur 25 mm, en fibre de bois, permet une absorption acoustique de haute qualité (matériau phonoabsorbant) grâce aux micro-perforations entre les fibres. Son motif demi-brique est particulièrement esthétique lorsque les panneaux de toiture sont disposés en quinconce. Par ailleurs, la teinte de la finition a été réalisée sur mesure avec un RAL particulier.

Téo Latour, Couvreur-Zingueur chez L’Atelier de la Toiture, a posé nos panneaux et nous explique ses avantages : « On est partenaire avec Unilin Insulation depuis plus de 30 ans. L’avantage pour nous de poser ce panneau, c’est qu’il est 3 en 1 : il a un revêtement en sous-face acoustique perforée, une isolation et il nous sert de chevronnage pour accueillir la tuile. Les avantages à utiliser Unilin Insulation, c’est le suivi de chantier, les accessoires qui sont fournis et la pose qui se fait très facilement et rapidement. On pose 150 m² de panneaux Unilin Insulation en une journée ! »



Nicolas Truscello, Chargé d’Affaires Toiture en Pente secteur Sud-Est chez Unilin Insulation nous apporte également son éclairage professionnel : « Pour nous, c’est un produit qui est parfaitement adapté aux attentes des ERP (Établissement Recevant du Public) en général, et en particulier pour les groupes scolaires sur lesquels on a besoin d’une intervention rapide. Pour ce chantier, il y a eu un accompagnement de A à Z. De la prescription pour déterminer le meilleur produit, à l’accompagnement de l’entreprise avec un calepinage qui permet de livrer les panneaux sur-mesure, et donc une mise en œuvre beaucoup plus rapide. »

