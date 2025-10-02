ConnexionS'abonner
JELD-WEN conserve sa médaille d’or EcoVadis en 2025

Communiqué
Publié le 02 octobre 2025
JELD-WEN obtient pour la 2ᵉ année la médaille d’or EcoVadis avec 83/100, confirmant son engagement RSE et environnemental dans les portes en bois.
Avec ce résultat, JELD-WEN figure dans le Top 2 % des entreprises évaluées à l’échelle mondiale, tous secteurs confondus, et dans le Top 1 % des entreprises du secteur de la fabrication en bois.

« Le maintien de cette médaille d’or était une priorité stratégique, car elle constitue un gage de confiance pour nos clients et partenaires, dans un contexte où les critères RSE deviennent déterminants dans les choix d’approvisionnement. Je suis fier que JELD-WEN soit la seule entreprise Française de son marché à avoir obtenu cette distinction. » affirme Tristan Vienne, Directeur Commercial JELD-WEN.

 

Des engagements RSE solides et structurés

JELD-WEN déploie une politique environnementale couvrant l’ensemble des enjeux clés : réduction de la pollution de l’air, maîtrise de la consommation d’énergie, limitation des émissions de gaz à effet de serre et gestion responsable des déchets.

L’entreprise s’appuie sur des objectifs quantitatifs précis concernant la consommation énergétique, les matières premières, les produits chimiques, les déchets et la fin de vie des produits. Ces actions sont soutenues par des engagements publics et internationaux, notamment l’adhésion au Pacte Mondial des Nations Unies.

« Nous sommes fiers de la réussite de nos équipes JELD-WEN France, qui illustre l’intégration de la durabilité au coeur de nos activités. La reconnaissance d’EcoVadis confirme que nos efforts ont un impact local tout en renforçant la réputation de JELD-WEN comme partenaire fiable et responsable à l’échelle européenne. Ce type de succès consolide notre compétitivité et crée une valeur durable pour nos clients.. » Guillaume Woringer, Vice-Président des Opérations Europe.

Avec une note de 88/100, JELD-WEN assure une maitrise parfaite de ses principaux enjeux liés aux questions sociales et droits humains :

 

  • Santé et sécurité renforcées pour les collaborateurs,
  • Dialogue social structuré et participatif,
  • Accompagnement des carrières et formations ciblées,
  • Prévention active de la discrimination et du harcèlement.

 

Site de production d’Eauze

Site de production d’Ussel

En tant que fabricant de solutions en bois, JELD-WEN intègre une politique rigoureuse d’achats responsables, avec :

  • Des engagements formalisés et des objectifs qualitatifs et quantitatifs,
  • Une traçabilité stricte de l’origine des matières premières grâce aux certifications FSC et PEFC,
  • La mise en oeuvre d’un code de conduite RSE pour ses fournisseurs afin de réduire les risques sociaux et environnementaux dans la chaîne d’approvisionnement.

Pour JELD-WEN, cette nouvelle distinction EcoVadis vient renforcer sa détermination à poursuivre des initiatives innovantes et à collaborer avec toutes les parties prenantes pour un avenir plus durable.

« La durabilité est au centre de notre fonctionnement et de notre croissance. L’obtention de la médaille d’or EcoVadis par JELD-WEN France illustre ce que nous pouvons accomplir lorsque nos équipes s’engagent pleinement et adoptent des pratiques responsables. Cette distinction confirme notre position de leader. » Dominic Gaffey, Vice-Président et Directeur Général France & Royaume-Uni

 

 

