Diagnostics immobiliers : entre technique et éthique, dans les coulisses des diagnostics

Publié le 03 mars 2026

Fiabilité du DPE, repérage amiante, conformité réglementaire : le diagnostic immobilier est au cœur des enjeux du logement, de la vente à la rénovation.
Diagnostics immobiliers : entre technique et éthique, dans les coulisses des diagnostics

Avec son rendez-vous mensuel, Batiweb revient sur l'importance du diagnostic immobilier, le rôle des géomètres-experts, le marché du génie-climatique, la conjoncture...

Retrouvez au sommaire :

  • Dossier spécial Diagnostics immobiliers
  • Interview : le géomètre-expert, un rôle d’ingénierie territoriale
  • Visite : d’usine Cointreau à bâtiment de logements et de bureaux
  • Tribune : s’équiper contre le risque monoxyde de carbone

 

