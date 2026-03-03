Diagnostics immobiliers : entre technique et éthique, dans les coulisses des diagnostics
Publié le 03 mars 2026
Avec son rendez-vous mensuel, Batiweb revient sur l'importance du diagnostic immobilier, le rôle des géomètres-experts, le marché du génie-climatique, la conjoncture...
Retrouvez au sommaire :
- Dossier spécial Diagnostics immobiliers
- Interview : le géomètre-expert, un rôle d’ingénierie territoriale
- Visite : d’usine Cointreau à bâtiment de logements et de bureaux
- Tribune : s’équiper contre le risque monoxyde de carbone
