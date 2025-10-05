Jeanne Gang : l’architecte américaine qui construit des ponts entre humains et écosystèmes
Mis à jour le 03 octobre 2025 à 12h45
“L’architecture doit renforcer les liens sociaux tout en respectant le vivant.”
Une trajectoire entre biologie, design et engagement urbain
Née en 1964 dans l’Illinois, Jeanne Gang est formée à Harvard et à l’École nationale supérieure d’architecture de Versailles. En 1997, elle fonde à Chicago son agence Studio Gang, aujourd’hui l’un des bureaux d’architecture les plus respectés des États-Unis.
Ce qui distingue Jeanne Gang : une approche interdisciplinaire où se croisent urbanisme, écologie, sociologie et design. Elle revendique un féminisme architectural, une attention au vivant, et une architecture relationnelle.
Elle ne cherche pas seulement à bâtir des bâtiments, mais à construire des relations entre les habitants, les espaces, les espèces.
Une approche : l’architecture de la cohabitation
Gang pense ses projets comme des écosystèmes.
- Et si une tour pouvait encourager les interactions humaines, au lieu de les isoler ?
- Et si un campus pouvait restaurer une rivière ?
- Et si une prison devenait un lieu d’apprentissage et de réinsertion ?
Chez Studio Gang, chaque projet part d’un diagnostic territorial et social. L’idée n’est pas de formuler une réponse formelle, mais d’activer des processus de transformation locale.
5 projets qui incarnent sa vision
Aqua Tower (2009, Chicago)
Une tour résidentielle de 82 étages avec des balcons ondulants pour maximiser lumière, vues et ventilation.
- Inspirée par les strates géologiques du Midwest.
- Design iconique + performance environnementale.
Beloit College Powerhouse (2020, Wisconsin)
Réhabilitation d’une ancienne centrale thermique en centre étudiant.
- Récupération des structures existantes, intégration de l’eau et de la lumière naturelle.
- Exemple fort de reconversion patrimoniale.
Nature Boardwalk at Lincoln Park Zoo (2010, Chicago)
Transformation d’un étang artificiel en écosystème urbain avec pavillon pédagogique.
- Projet à l’intersection entre architecture, paysage et biodiversité.
Arcus Center for Social Justice Leadership (2014, Michigan)
Un bâtiment circulaire en bois CLT, pensé pour l’égalité et la transparence.
- Volumes ouverts, dialogue entre les utilisateurs, matériaux locaux.
Solar Carve Tower (2020, New York)
Tour sculptée pour ne pas faire d’ombre sur la High Line.
- Optimisation de la lumière et de la ventilation selon la géométrie solaire.
Une voix féminine majeure dans l’architecture mondiale
Jeanne Gang est l’une des rares architectes femmes à diriger une grande agence indépendante et reconnue internationalement. Elle enseigne à Harvard, publie, milite pour la mixité dans le BTP, et participe à de nombreux concours publics à haute portée sociale.
Elle est aussi régulièrement classée parmi les 100 personnalités les plus influentes du Time Magazine.
Une écologie urbaine appliquée
Studio Gang met en œuvre une écologie concrète :
- Choix de matériaux à faible empreinte,
- Réutilisation de structures,
- Intégration de solutions passives,
- Création de corridors écologiques et de continuités paysagères.
L’architecture est au service d’un vivre ensemble soutenable, dans toutes les acceptions du terme.
3 choses à retenir
- Jeanne Gang conçoit des bâtiments comme des médiateurs sociaux et écologiques.
- Elle incarne une nouvelle génération de leadership féminin dans l’architecture internationale.
- Elle défend une architecture qui répare, relie et restaure l’environnement urbain.
Par Camille DECAMBU
