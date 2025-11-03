ConnexionS'abonner
Installateurs PAC : cette boîte à outils est faite pour vous

Communiqué

Publié le 03 novembre 2025

Pro’RÉNO accompagne les professionnels avec une boîte à outils complète pour dimensionner, installer, entretenir et réceptionner leurs chantiers.
Des outils gratuits pour chaque étape de votre chantier :

  • Des tutoriels vidéo réalisés sur des chantiers d'installations de PAC
  • Des calepins de chantier illustrés
  • Les toutes nouvelles attestations d’entretien
  • Nos fiches d'autocontrôle, attestations d'essais et PV de réception
  • l'application PAC'RÉNO pour le dimensionnement de vos installations

Dimensionnement

Grâce à l'application PAC'Réno, dimensionnez facilement votre installation de pompes à chaleur en maison individuelle.

PAC’Reno couvre les principales technologies et typologies d’installation présentes sur le marché de la rénovation des maisons individuelles :

  • les pompes à chaleur air/air, air/eau et eau/eau
  • les PAC simple service (chauffage) ou double service (chauffage et ECS)
  • les installations avec un système d’appoint électrique
  • les installations en relève d’une chaudière existante

Autocontrôle

Les fiches d’autocontrôle sont des outils pratiques pour assurer la conformité et la qualité des installations. Elles facilitent l’autocontrôle des travaux en identifiant les points clés à vérifier à chaque étape d’une installation de pompe à chaleur.

Conçues sous forme de checklists détaillées, elles recensent plus de 70 points de contrôle. Leurs objectifs : accompagner les entreprises et artisans du bâtiment, de la conception de l'installation jusqu'à la réception des travaux.

Entretien

L'entretien des installations thermodynamiques est essentiel pour assurer leur bon fonctionnement et leur durabilité. Retrouvez le nouveau guide décrivant l'entretien réglementaire des installations thermodynamiques de 4 à 70 kW. Il détaille l'ensemble des obligations d'entretien des pompes à chaleur, climatiseurs et PAC hybrides. 
Ce guide est accompagné d’exemples d’attestation d’entretien de pompes à chaleur. Les éléments qui y figurent correspondent aux informations minimales qui doivent être indiquées réglementairement ; seuls quelques points complémentaires ont été ajoutés pour lesquels il est précisé leur caractère non obligatoire. Cette attestation doit être établie dans un délai de quinze jours suivant la visite et remise au commanditaire, qui doit la conserver pendant au moins deux ans. 

Découvrez encore plus de ressources sur Pro’RENO !

 

Pour en savoir plus exit_to_app

Pro'RÉNO

Pro'RÉNO – La ressource Pro de la rénovation énergetique - est une plateforme...

11 bis avenue Victor Hugo
75116 PARIS
France

