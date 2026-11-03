Ancien carrelage, béton, parquet : comment préparer chaque support avant rénovation ?

Carrelage et béton, l’adhérence avant tout

Sur un ancien carrelage, le chantier commence par un examen des carreaux et des joints. Ceux qui sonnent creux, bougent ou se fissurent doivent être déposés, puis les manques réparés. Si l’ensemble adhère correctement, la dépose générale peut être évitée. Il faut alors dégraisser, éliminer les traces de cire et de produits d’entretien, poncer la surface émaillée puis aspirer. Un primaire compatible avec ce support peu absorbant permettra ensuite au ragréage d’accrocher.

La décision de conserver un sol existant ne repose pas sur son seul aspect. Le diagnostic du support existant doit repérer les fissures, les joints de fractionnement, les différences de niveau et les zones à reprendre. Ces vérifications importent avant la pose de grands carreaux, sensibles aux irrégularités. Les joints structurels doivent être respectés dans le nouvel ouvrage : une couche d’enduit ne neutralise pas les mouvements du bâtiment.

Sur le béton, le problème se déplace vers la cohésion de surface et l’humidité. Une chape farineuse, une laitance friable ou des restes de colle doivent être traités avant toute application. Après préparation mécanique si nécessaire, le support est dépoussiéré, puis sa porosité vérifiée pour choisir le primaire. Il faut aussi contrôler l’humidité selon le revêtement prévu, car un sol encore humide peut compromettre la colle ou la finition. Un ragréage corrige des écarts limités de planéité, pas une infiltration ni une fissure évolutive.

Pour ces deux supports, le choix entre reprise ponctuelle et enduit autolissant dépend de l’ampleur des défauts. Les mortiers de lissage, dont les solutions de ragréage Bostik, ne dispensent pas de cette préparation. Il reste à vérifier la hauteur sous les portes et aux seuils : quelques millimètres supplémentaires peuvent compliquer les raccords entre pièces.

Parquet ancien, stabiliser avant de lisser

Le parquet ancien demande d’abord un contrôle de stabilité. Une lame qui fléchit, grince fortement ou se soulève risque d’entraîner la fissuration de l’enduit. Il faut vérifier les fixations, remplacer les éléments dégradés et consolider les panneaux insuffisamment solidaires. Un plancher présentant une déformation importante ou une structure fragilisée appelle un diagnostic plus poussé : le ragréage ne répare pas un défaut de portance.

Une fois le bois stabilisé, les couches de cire, de peinture ou de vernis incompatibles sont retirées, puis la poussière est aspirée. Les interstices entre les lames doivent être rebouchés avec un système approprié pour empêcher le produit de couler à travers le plancher. Le primaire doit être compatible avec le bois, et l’enduit doit autoriser ce support, généralement dans une formulation fibrée. La ventilation éventuelle de la sous-face du parquet doit être préservée, sans bloquer les mouvements périphériques.

Le métrage permet d’éviter une erreur de commande. À titre d’exemple, avec une consommation de 1,5 kg par mètre carré et par millimètre, une pièce de 10 m² nécessitant 5 mm de ragréage représente 75 kg de poudre, hors pertes et variations d’épaisseur. Le devis doit aussi intégrer le primaire, les réparations et l’immobilisation du local. Attention aux délais : la possibilité de marcher sur un enduit ne signifie pas que le revêtement définitif peut être posé immédiatement.

Préparer juste, rénover durablement

Un sol durable se joue avant la finition. Sondage du carrelage, contrôle de l’humidité du béton, consolidation du parquet : chaque support impose ses vérifications. Le bon chiffrage distingue préparation, réparations et ragréage, tandis que le calendrier respecte les temps de séchage prescrits pour le système retenu sur chaque chantier.