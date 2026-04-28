La construction d’un équipement scolaire et périscolaire signé Tracks, constitue une nouvelle dynamique éducative pour la commune de Mordelles.

À Mordelles, commune en croissance de la métropole rennaise, la réalisation d’un nouvel équipement scolaire et périscolaire intégrant une cuisine centrale s’inscrit dans une dynamique territoriale attentive aux mutations démographiques et aux enjeux actuels de l’apprentissage.

Confié aux architectes de Tracks (Moïse Boucherie et Jérémy Griffon), le projet affirme une approche aussi rigoureuse que sensible, où l’architecture se transforme en un support discret pour des usages, des rythmes et des sociabilités non sans oublier ses caractéristiques bioclimatiques amplement assumées.

Le programme est dense, il comprend des espaces éducatifs, des zones périscolaires, ainsi qu’une cuisine centrale destinée à alimenter les établissements de la ville. L’enjeu réside dans la cohabitation de temporalités et de flux distincts - enfants, personnel, logistique - sans jamais compromettre la lisibilité des espaces ni la qualité d’usage.

Implantée en lisière d’un tissu résidentiel en expansion, l’école de plain-pied se positionne comme une charnière entre territoire bâti et paysage, elle favorise également les relations entre l’intérieur et l’extérieur.

©Guillaume Amat

Plutôt que de s’imposer comme un objet autonome, le projet entretient une certaine porosité avec son environnement à travers des continuités piétonnes ainsi que des cadrages visuels. Comme si l’ensemble devenait un lieu traversant, appropriable au-delà des seuls temps scolaires.

Un projet global au service de la communauté

L’écriture architecturale est subtile, elle est fondée sur une hiérarchisation claire des circulations. En effet, les différentes entités programmatiques s’organisent autour de séquences lisibles, où les transitions sont soigneusement ménagées. Les espaces de circulation ne sont pas réduits à de simples couloirs, mais deviennent des lieux d’appropriation, ponctués de vues, d’assises et d’ouvertures.

Soulignons que les architectes de Track, reconnus par leurs réalisations à la fois innovantes et respectueuses de leur contexte, ont imaginé un projet qui privilégie la lumière naturelle, la fluidité des circulations et la convivialité des espaces.

Le parti architectural s’appuie sur des matériaux durables comme le bois et le béton recyclé, permettant de réduire l’impact environnemental du bâtiment. De même, la conception intègre des toitures végétalisées et des panneaux solaires, contribuant à l’autonomie énergétique du site. Par ailleurs, les façades sont traitées de manière à créer un dialogue harmonieux avec le voisinage.

©Guillaume Amat

La volumétrie est simple, expressive, évitant l’effet monolithique, tout en favorisant une intégration discrète dans le paysage. Tandis que les salles de classe bénéficient d’une orientation maîtrisée, favorisant l’apport de lumière naturelle, les espaces périscolaires permettent une multiplicité d’usages. Quant à la restauration, elle s’organise comme un espace central, à la fois fonctionnel et convivial.

La cuisine centrale au service de la qualité alimentaire

Élément clé du projet, la cuisine centrale dépasse son statut d’infrastructure pour devenir une pièce à part entière du dispositif architectural. Conçue pour produire des repas pour l’ensemble des écoles et structures périscolaires de Mordelles, elle répond avec brio aux normes les plus strictes en matière de sécurité alimentaire, d’hygiène et de performance énergétique.

©Guillaume Amat

L’architecture de la cuisine privilégie la modularité et l’ergonomie tout en assurant une maîtrise optimale des flux. La conception intègre également des espaces de stockage, de préparation, de cuisson et de conditionnement, dans un souci d’efficacité et de respect des normes sanitaires. Il s’agit d’un choix architectural qui garantit une alimentation de qualité, tout en favorisant l’utilisation d’ingrédients locaux et durables, dans une optique de circuit court.

Matérialité et inscription contextuelle

Les matières utilisées par les architectes de Tracks sont vertueuses. En effet, la construction est en bois, en paille et en bauge porteuse. Les architectes précisent que l’ouvrage a été lauréat d'un appel à manifestation d'intérêt « construire en terre crue et en matériaux biosourcés »organisé par la FB² (Fédération Bretonne Biosourcée).

De ce fait, la maîtrise d’ouvrage a bénéficié d'un accompagnement par un expert des matériaux biosourcés et géosourcés, mandaté par FB², durant la consultation du maître d’œuvre et les études à suivre. Le projet est le résultat de l’étroite collaboration de plusieurs professionnels pour un résultat exemplaire.

« Le projet porte l'ambition de mettre en œuvre la terre du site (terre non stabilisée donc restée à son état originel) suivant 5 techniques : bauge porteuse, cloison torchis, terre paille allégée, isolation terre chanvre, enduit terre intérieur et extérieur », soulignent les architectes.

« Les contraintes réglementaires et notamment en termes de sécurité incendie et justification sismique ont nécessité un travail de fond durant toutes les études pour définir un cadre de travail qui, comme tout cadre expérimental, pouvait ne pas aboutir car l'objectif restait de livrer l'école en août 2025 sans possibilité de recourir à une ATEX (appréciation technique d'expérimentation) ou avis de chantier. »

Le projet fait la part belle à la terre crue et au bois. L'école est réalisée en grande partie en structure bois avec une isolation en paille et en terre crue. Les architectes précisent que les murs situés à l’entrée du site sont en bauge structurelle coffrée (terre crue de site non stabilisée).

Cette paroi, qui intègre une isolation de terre et de chanvre, offre un contrôle hygrométrique, thermique et acoustique remarquable. Par ailleurs, les cloisons en torchis sont constituées de murs en pans de bois remplis de terre crue associée à de la paille avec un enduit de terre de chaque côté laissant visible la structure bois qui vient parfaire le mur.

Cette paroi de 18 cm est utilisée pour garantir un rafraichissement passif. Les salles de classes traversantes comprennent des ouvertures à travers leurs parties hautes, les mouvements d'air et la ventilation naturelle diurne et nocturne sont ainsi favorisés. La paroi terre crue à forte inertie restitue en journée la fraîcheur emmagasinée la nuit selon le principe du free cooling, permettant un gain de 4 à 5°C durant les périodes de surchauffe estivale.

Une multitude d’astuces en faveur d’une architecture bioclimatique. L’équipement scolaire signé Tracks est à la fois fonctionnel et esthétique, il incarne la volonté de Mordelles de construire un avenir durable, où l’éducation, la convivialité et la préservation de l’environnement se croisent.