Podcast
ConnexionS'abonner
Fermer

PRB MANUCEM 12H : le liant pour chape à séchage rapide circulable en 12 heures

Partager le communiqué
Communiqué
Publié le 07 mai 2026
PRB lance MANUCEM 12H, un liant pour chape à prise semi-rapide offrant gain de temps, haute résistance et performance en neuf comme en rénovation.
PRB MANUCEM 12H : le liant pour chape à séchage rapide circulable en 12 heures - Batiweb

Chape à séchage rapide : un temps de mise en service record

Le PRB MANUCEM 12H se distingue par ses performances exceptionnelles en matière de séchage :

  • Circulation piétonne possible en 12 à 24 heures
  • Recouvrement rapide par colle à carrelage PRB ou système d’étanchéité liquide PRB CEL CERAMIC dès 12 à 24 heures
  • Trafic intense autorisé après 48 heures seulement

Une solution idéale pour les chantiers à délais contraints, nécessitant une remise en service rapide des surfaces.

Un liant pour chape polyvalent, adapté à tous les supports

Pensé pour répondre à une grande diversité de configurations, MANUCEM 12H s’impose comme un liant haute performance pour chapes intérieures et extérieures :

  • Haute résistance (classe P4/P4S) : adapté aux zones à fort trafic (hypermarchés, bureaux, garages…)
  • Compatibilité multi-supports : dalles béton, planchers chauffants, anciens carrelages, peintures de sol adhérentes
  • Souplesse d’application : chapes adhérentes, désolidarisées ou flottantes sur isolant
  • Applications spécifiques : plages de piscine (avec système d’étanchéité PRB CEL CERAMIC)

Productivité chantier optimisée et mise en œuvre simplifiée

Le PRB MANUCEM 12H a été conçu pour améliorer les conditions de travail sur chantier :

  • Conditionnement en sacs de 20 kg pour une manipulation facilitée
  • Compatible avec pompe à chape, idéal pour les grandes surfaces
  • Mise en œuvre rapide permettant un gain de productivité significatif

PRB MANUCEM 12H : la solution idéale pour la rénovation et les chantiers exigeants

Grâce à sa rapidité d’exécution, sa polyvalence et ses performances mécaniques élevées, PRB MANUCEM 12H s’impose comme une référence pour les professionnels du bâtiment à la recherche d’un liant pour chape rapide, fiable et performant.

 

Pour en savoir plus exit_to_app

Les tags associés

Sur le même sujet

Annonceurs
Profitez d'un large choix d'outils de communication
Devenez annonceur sur Batiweb
Je deviens annonceur
PRB Produits de revêtement du bâtiment - Batiweb

Le revêtement de façade était une technique, PRB en a fait un art. Un art qui associe...

16 Rue de la Tour
85150 Les Achards
France

Plus d'informations


Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.