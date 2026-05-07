PRB MANUCEM 12H : le liant pour chape à séchage rapide circulable en 12 heures

Chape à séchage rapide : un temps de mise en service record

Le PRB MANUCEM 12H se distingue par ses performances exceptionnelles en matière de séchage :

Circulation piétonne possible en 12 à 24 heures

Recouvrement rapide par colle à carrelage PRB ou système d’étanchéité liquide PRB CEL CERAMIC dès 12 à 24 heures

Trafic intense autorisé après 48 heures seulement

Une solution idéale pour les chantiers à délais contraints, nécessitant une remise en service rapide des surfaces.

Un liant pour chape polyvalent, adapté à tous les supports

Pensé pour répondre à une grande diversité de configurations, MANUCEM 12H s’impose comme un liant haute performance pour chapes intérieures et extérieures :

Haute résistance (classe P4/P4S) : adapté aux zones à fort trafic (hypermarchés, bureaux, garages…)

: adapté aux zones à fort trafic (hypermarchés, bureaux, garages…) Compatibilité multi-supports : dalles béton, planchers chauffants, anciens carrelages, peintures de sol adhérentes

: dalles béton, planchers chauffants, anciens carrelages, peintures de sol adhérentes Souplesse d’application : chapes adhérentes, désolidarisées ou flottantes sur isolant

: chapes adhérentes, désolidarisées ou flottantes sur isolant Applications spécifiques : plages de piscine (avec système d’étanchéité PRB CEL CERAMIC)

Productivité chantier optimisée et mise en œuvre simplifiée

Le PRB MANUCEM 12H a été conçu pour améliorer les conditions de travail sur chantier :

Conditionnement en sacs de 20 kg pour une manipulation facilitée

Compatible avec pompe à chape , idéal pour les grandes surfaces

, idéal pour les grandes surfaces Mise en œuvre rapide permettant un gain de productivité significatif

PRB MANUCEM 12H : la solution idéale pour la rénovation et les chantiers exigeants

Grâce à sa rapidité d’exécution, sa polyvalence et ses performances mécaniques élevées, PRB MANUCEM 12H s’impose comme une référence pour les professionnels du bâtiment à la recherche d’un liant pour chape rapide, fiable et performant.

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