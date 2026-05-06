Joris Ide participe à la réalisation du nouveau siège de la SMABTP à Rennes

Avec une surface d’environ 3 000 m², ce projet s’inscrit pleinement dans une démarche environnementale exigeante. Certifié HQE et visant le standard Passivhaus, le bâtiment atteint un niveau d’étanchéité à l’air particulièrement élevé (0,6 vol/h), soit cinq fois plus strict que les exigences réglementaires françaises précédentes (RT2012 / RE2020).

Une architecture contemporaine structurée en volumes

Le projet se distingue par une écriture architecturale sobre et intemporelle, articulée autour de deux volumes imbriqués :

un premier volume en façade, plus bas, animé par des brise-soleil verticaux perforés qui apportent rythme et jeux de perspectives,

un second volume en retrait, plus élancé, qui affirme une silhouette verticale épurée.

Cette composition confère au bâtiment une identité forte tout en favorisant son intégration dans le tissu urbain rennais.

Une façade métallique performante et esthétique signée Joris Ide

Pour habiller le bâtiment, une solution de façade en acier développée par Joris Ide a été mise en œuvre. Ce système d’habillage rapporté à fixations cachées se compose de lames emboîtables, pouvant être posées horizontalement ou verticalement selon l’effet architectural recherché.

©Dimitri Lamour

Fixé sur une ossature secondaire, ce dispositif assure à la fois :

une finition esthétique soignée,

une grande flexibilité de mise en œuvre,

et une parfaite adaptation aux projets neufs comme en rénovation.

Un projet exemplaire en matière de construction durable

Au-delà de son expression architecturale, le nouveau siège de la SMABTP illustre les enjeux actuels du bâtiment tertiaire : performance énergétique, qualité d’usage et durabilité.

En intégrant des solutions techniques innovantes et une enveloppe performante, ce projet confirme le rôle de l’acier comme matériau clé dans la conception de bâtiments contemporains à haute efficacité énergétique.

©Dimitri Lamour ©Dimitri Lamour ©Dimitri Lamour ©Dimitri Lamour Précédent Suivant

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