Comment optimiser le chiffrage et le suivi d’exécution en entreprise de bâtiment ?

Comment réaliser un quantitatif d’appel d’offres fiable et rapide ?

La phase d’avant-projet est souvent une course contre la montre. Les entreprises doivent extraire des quantités précises à partir de plans parfois complexes pour établir leur devis.

Sécuriser l’extraction des quantités depuis les plans

L’utilisation d’outils de métré graphique permet de transformer les plans 2D (PDF, DWG) ou les maquettes numériques (BIM) en listes de quantités exploitables. En « redessinant » ou en « cliquant » les éléments d’ouvrage, l’entreprise s’assure qu’aucun volume de béton, aucune surface de coffrage ou aucun linéaire de cloison n’est oublié. Cette méthode réduit drastiquement les risques d’erreurs d’interprétation par rapport à un métré manuel.

Personnaliser le chiffrage selon les méthodes de l’entreprise

Un bon quantitatif ne se contente pas de lister des matériaux ; il doit refléter la manière dont l’entreprise travaille. En paramétrant des ratios propres, le métré d’appel d’offres devient une base de données vivante qui permet de simuler différents scénarios constructifs et d’ajuster son prix de vente avec une confiance maximale.

Pourquoi le métré d’exécution est-il indispensable au suivi de chantier ?

Une fois le marché obtenu, le métré d’étude doit être affiné pour devenir un outil de pilotage. Le passage du quantitatif « commercial » au quantitatif « d’exécution » est l’étape qui permet de passer de la théorie à la pratique.

Organiser la production par zones et par phases

Le suivi technique impose une décomposition fine du projet. Le métré réalisé en amont permet de découper le chantier en zones géographiques, en niveaux ou en phases de travaux (planning). Cela facilite la commande précise des matériaux, évitant ainsi les surstocks sur le terrain ou les ruptures d’approvisionnement qui pénalisent la productivité des équipes.

Contrôler l’avancement technique et les ratios de productivité

En disposant de la maquette 3D du métré précis (lié à chaque élément d’ouvrage), l’entreprise peut comparer graphiquement en temps réel ce qui a été prévu lors du chiffrage et ce qui est réellement réalisé. Cette traçabilité permet d’identifier immédiatement les écarts de consommation, offrant ainsi la possibilité de corriger le tir avant que les marges ne s’érodent.

Quel outil privilégier pour assurer la continuité entre étude et terrain ?

Pour maximiser l’efficacité, il est essentiel d’utiliser une solution qui assure le transfert fluide des données entre le bureau d’études et les conducteurs de travaux. Le logiciel de suivi de chantier BinCHANT d’ATTIC+ est spécifiquement conçu pour cette mission.

Transformer le métré graphique en aide à l’exécution

Grâce à l’écosystème ATTIC+, les métrés 3D réalisés avec Easy-KUTCH ne sont pas de simples chiffres statiques. Ils sont convertis en outils de pilotage opérationnel. L’entreprise peut ainsi utiliser la puissance du métré graphique pour visualiser l’avancement, préparer ses commandes et organiser ses cycles de production de manière intuitive.

Une solution agile pour les entreprises du bâtiment

En centralisant les données techniques, cette solution permet de conserver une vision claire sur les quantités restantes à réaliser et sur l’impact des éventuelles modifications de chantier. C’est l’allié indispensable pour les entreprises souhaitant associer précision du chiffrage et rigueur du pilotage, le tout dans un environnement compatible avec les nouvelles exigences du BIM.

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