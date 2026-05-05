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Au Brésil, Saint-Gobain se sépare de Telhanorte au profit de Tauá Partners

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Acquisition
Publié le 05 mai 2026 à 14h55, mis à jour le 05 mai 2026 à 17h14, par Raphaël Barrou
Saint-Gobain finalise sa sortie du Brésil en cédant Telhanorte à Tauá Partners. Cette opération, que le groupe espérait réaliser depuis quatre ans, s’inscrit dans sa stratégie « Lead & Grow » et marque la fin de ses activités de distribution dans le pays.
©Adobe Stock - Batiweb
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L'accord définitif est signé, selon Saint-Gobain. Sa chaîne de distribution de matériaux de construction au Brésil, Telhanorte, sera reprise par la société brésilienne Tauá Partners sans que le montant de la transaction ne soit communiquée pour l'heure. 

L'opération, qui devrait être finalisée « d'ici la fin du premier semestre 2026 », fait suite à la cession de Tumelero en décembre dernier. Le groupe Saint-Gobain conclut ainsi la sortie de l'ensemble de ses activités de distribution dans le pays. 

Saint-Gobain cherchait à se séparer de Telhanorte depuis quatre ans

 

Selon la communication du mastodonte de la construction, l'opération s'inscrit dans son plan « Lead & Grow » et permettra de renforcer les profits du groupe.

Telhanorte s'occupe de 27 magasins et d'un centre logistique et emploie environ 1 650 personnes avec un chiffre d'affaires d'environ 180 millions d'euros en 2025. Selon le média brésilien Valor Economico, le groupe Saint-Gobain cherchait à se séparer de l'entreprise depuis quatre ans.

Pour ce qui est de Tauá Partners, le même article précise qu'il s'agit d'un spécialiste des investissements dans les entreprises nécessitant des restructurations qui aura acquis Telhanorte à un prix avantageux par rapport aux premières attentes de Saint-Gobain. 

Et de citer une source proche du dossier, qui affirme qu'il ne s'agissait pas « d'une opération visant à renflouer les caisses de Saint-Gobain », mais plutôt de se « débarrasser d'un problème, car le groupe avait déjà décidé de se retirer de la distribution »

 

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Raphaël Barrou
Journaliste - Batiweb

Raphaël Barrou est journaliste à la rédaction de Batiweb. Passionné par le monde du bâtiment et de l’immobilier, il s’intéresse en particulier aux actualités de travaux de rénovation et à l’avenir du secteur de la construction concernant l’utilisation de l’IA et de la robotique.

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